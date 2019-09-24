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Топ-5 ошибок в уходе за волосами⠀

Lite » Красота 24.09.2019 - 08:34
Топ-5 ошибок в уходе за волосами⠀
Иллюстративное фото (pexels.com)

Бьюти-блогер поделилась важными рекомендациями

Казалось бы, что может быть проще, чем уход за волосами. Но не тут-то было - девушки часто совершают одинаковые ошибки, которые очень негативно сказываются на шевелюре. Бьюти-блогер Ирина Шарк перечислила в своем Instagram-аккаунте 5 самых популярных ошибок, которые лучше не повторять. К слову, ранее она делилась советами, как остановить выпадение волос и отрастить пышную шевелюру.

Что вы делаете не так:

Не мойте волосы горячей водой

Горячая вода нарушает структуру волоса, а также активизирует работу сальных желез. Кроме этого, высокая температура воды очень не подходит окрашенным волосам. Мыть голову нужно теплой или слегка прохладной водой.

Подбираете шампунь не по типу кожи

Важно помнить, что основная функция шампуня это очищение кожи головы, а не самих волос. Поэтому если у вас, например, секутся кончики, а кожа головы жирная, то шампунь должен быть для жирных волос, а не для сухих, как может показаться.

Топ-5 ошибок в уходе за волосами⠀

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Забываете использовать термозащиту во время горячей укладки волос.

Всегда наносите термозащиту перед использованием фена и утюжка.


Топ-5 ошибок в уходе за волосами⠀

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Забываете регулярно очищать расческу для волос

Со временем в расческе скапливается много грязи (остатки косметических средств, грязь и т.д.) поэтому важно регулярно ее мыть.

Неправильно расчесываете волосы

Важно начинать расчесывание волос не с корней, а с кончиков.

Топ-5 ошибок в уходе за волосами⠀
Иллюстративное фото: (pexels.com)

Ранее бьюти-блогер Ирина Шарк рассказала, как приготовить простую маску "два в одном", которая укрепит волосы и придаст им блеск, а также улучшит кожу лица.

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