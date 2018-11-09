Объявлена победительница конкурса "Miss International 2018": фото красавицы

Видео: конкурс национальных костюмов на Miss International 2018 (youtube.com/Latino Vicente)

В пятницу, 9 ноября в японской столице Токио состоялся один из крупнейших конкурсов красоты - "Miss International 2018", в котоором приняли участие 77 красавиц. Победительницей 2018-го года стала представительница Венесуэлы, 20-летняя Мэрьем Кларет Веласко Гарсиа, сообщает Rappler.

Отметим, что представительница Украины - Богдана Тарасик - вошла в ТОП-15 конкурса.

Фото: Топ-15 Miss International 2018 (instagram.com/missinternationalofficial)

На подиум женщины выходили в купальниках, вечерних платьях и национальных нарядах.

Фото: победительница Miss International 2018 Мэрьем Кларет Веласко Гарсиа (instagram.com/missinternationalofficial)

Кстати, в день победы у Мэрьем был день рождения.

"Это самый лучший подарок на день рождения в моей жизни, и я посвящаю его Венесуэле. Всем моим соотечественникам - я вас всех люблю", - сказала красавица.

Видео: конкурс на Miss International 2018 (instagram.com/la_taconera)

Во время своей речи девушка сообщила, что хочет продвигать чтение и образование у детей.

"Моя цель как "Мисс Интернешнл" в том, чтобы каждый ребенок в мире имел доступ к книгам, в которых говорится о толерантности, уважении и счастье", - отметила Мэрьем.

Фото: победительница Miss International 2018 Мэрьем Кларет Веласко Гарсиа (teammariemvelazco)

Впервые конкурс состоялся в Лонг-Бич, Калифорния, США 1960-го после переезда финального этапа шоу "Мисс Вселенная" на Атлантическое побережье США в Майами, Флорида. До 1967-го конкурс проводился только в Лонг-Бич, потом он перекочевал в Японию, где и проходит до сих пор.

Действующая "Мисс Интернешнл" - Кайли Мерсоза из Филиппин завоевала свой титул 27 октября 2016-го. В 2017-м корону получила Кевин Лилианна из Индонезии.

Фото: победительница Miss International 2018 Мэрьем Кларет Веласко Гарсиа (teammariemvelazco)

Напомним, украинка победила на конкурсе красоты "Миссис Планета 2018". Анна Горбань поразила необычным хобби и ярким дизайнерским нарядом.

Ранее Мария Хабарова из Запорожья победила на конкурсе красоты в Швеции и стала "Королевой Скандинавии".

Кстати, 8 ноября в Нью-Йорке (США) прошло одно из самых значимых событий модной индустрии - масштабный показ Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подиум в соблазнительном белье из новой коллекции бренда вышли супермодели Эльза Хоск, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестры Джиджи и Белла Хадид и другие.

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