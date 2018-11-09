Оголошена переможниця конкурсу "Miss International 2018": фото красуні

Відео: конкурс національних костюмів на Miss International 2018 (youtube.com/Latino Vicente)

В п'ятницю, 9 листопада в японській столиці Токіо відбувся один з найбільших конкурсів краси - "Miss International 2018", в котоором взяли участь 77 красунь. Переможницею 2018-го року стала представниця Венесуели, 20-річна Мерьєм Кларет Веласко Гарсіа, повідомляє Rappler.

Зазначимо, що представниця України - Богдана Тарасик - увійшла в ТОП-15 конкурсу.

Фото: Топ-15 Miss International 2018 (instagram.com/missinternationalofficial)

На подіум жінки виходили в купальниках, вечірніх сукнях і національних вбраннях.

Фото: переможниця Miss International 2018 Мерьєм Кларет Веласко Гарсіа (instagram.com/missinternationalofficial)

До речі, в день перемоги у Мерьєм був день народження.

"Це найкращий подарунок на день народження в моєму житті, і я присвячую його Венесуелі. Всім моїм співвітчизникам - я вас всіх люблю", - сказала красуня.

Відео: конкурс на Miss International 2018 (instagram.com/la_taconera)

Під час своєї промови дівчина повідомила, що хоче просувати читання і освіту у дітей.

"Моя мета як "Міс Інтернешнл" в тому, щоб кожна дитина у світі мала доступ до книг, в яких йдеться про толерантність, повагу і щастя", - зазначила Мерьєм.

Фото: переможниця Miss International 2018 Мерьєм Кларет Веласко Гарсіа (teammariemvelazco)

Уперше конкурс відбувся в Лонг-Біч, Каліфорнія, США 1960-го після переїзду фінального етапу шоу "Міс Всесвіт" на Атлантичне узбережжя США в Маямі, Флорида. До 1967-го конкурс проводився тільки в Лонг-Біч, потім він перекочував до Японії, де і проходить досі.

Діюча "Міс Інтернешнл" - Кайлі Мерсоза з Філіппін завоювала свій титул 27 жовтня 2016-го. У 2017-му корону отримала Кевін Лилианна з Індонезії.

Фото: переможниця Miss International 2018 Мерьєм Кларет Веласко Гарсіа (teammariemvelazco)

Нагадаємо, українка перемогла на конкурсі краси "Місіс Планета 2018". Ганна Горбань вразила незвичайним хобі і яскравим дизайнерським нарядом.

Раніше Марія Хабарова із Запоріжжя перемогла на конкурсі краси в Швеції і стала "Королевою Скандинавії".

До речі, 8 листопада в Нью-Йорку (США) відбулась одна з найбільш значущих подій модної індустрії - масштабний показ Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подіум у спокусливій білизні з нової колекції бренду вийшли супермоделі Ельза Хоск, Адріана Ліма, Кендіс Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестри Джіджі і Белла Хадід та інші.

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