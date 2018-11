Украинка победила на конкурсе красоты "Миссис Планета 2018"

Фото: Анна Горбань (коллаж РБК-Украина)

Анна Горбань поразила необычным хобби и ярким дизайнерским нарядом

2-8 ноября в г. София (Болгария) проходил ежегодный международный конкурс "Mrs. Planet". Желанная победа, за которую соревновались привлекательные, обаятельные и успешные красавицы из разных стран, досталась украинке.



Украину на конкурсе "Mrs. Planet 2018" представляла яркая звезда ТВ, харизматичная ведущая, красивая леди, отзывчивая меценатка, волевая женщина, общественный деятель, счастливая жена и любящая мама - Анна Горбань.



Фото: Анна Горбань (пресс-служба)

"Я привыкла все начатые дела доводить до конца, - заявила Анна накануне финала конкурса "Mrs. Planet 2018 ". - Ставлю себе цель - вижу цель - не вижу препятствий - достигаю цели! Только так. И моя очередная цель - победа Украины на международном конкурсе "Mrs. Planet!"



Борьба за главную корону "Mrs. Planet 2018" была по-настоящему ярой. Ведь не каждая сцена и не каждый день выдерживает такую гипернагрузку красотой, сообразительностью и талантами.



Все конкурсантки очень ярко проявили себя, поэтому компетентному жюри конкурса было непросто выбрать лучшую из лучших. Но наиболее достойной почетного титула оказалась украинка Анна Горбань.



Фото: Анна Горбань (пресс-служба)

Рассказывая о своей миссии на этапе презентации, Анна Горбань отметила: "Я считаю, что не только Красота, но и Любовь и Добро спасут мир! Моя жизненная философия базируется именно на этих ценностях ..."



Талантливая и всесторонне развитая красавица "Миссис Украина 2018" поражала не только неожиданным "неженским" хобби (Анна увлекается огнестрельным оружием), но и ошеломила зрителей фантастическим дизайнерским нарядом. Особое внимание мировой общественности было приковано к платью с национальным украинским колоритом. В роскошных нарядах украинка уверенно дефилировала, шагая к победе.



Фото: Анна Горбань (пресс-служба)

