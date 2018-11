Украинка стала "Королевой Скандинавии": яркие фото красавицы

Фото: Мария Хабарова (коллаж РБК-Украина)

Вместе с титулом Мария получила возможность представлять Швецию на Международном конкурсе красоты Mrs International в Сингапуре

Мария Хабарова из Запорожья победила на конкурсе красоты в Швеции и стала "Королевой Скандинавии". Девушка смогла завоевать сразу четыре титула - "Missis Intercontinental International World", "Missis Best Fitness Body", "Missis Best Personality", "Missis Queen International of Scandinavien 2018″, сообщает "ПРОбердянск".

Вместе с таким количеством титулов украинка получила еще и возможность представлять Швецию на Международном конкурсе красоты "Mrs International" в Сингапуре. Он проходил с 25 октября по 4 ноября. Мария представляла Швецию под фамилией мужа - Свенссон.

Фото: Мария Свенссон (Хабарова) (instagram.com/svenssonmariia)

Отметим, что в детстве Мария Хабарова училась и жила в Бердянске. Красавица закончила Запорожский национальный университет и владеет восемью языками.

Фото: Мария Свенссон (Хабарова) (instagram.com/svenssonmariia)

Работала ведущим менеджером в литовской транспортной компании, затем переехала в Данию, а после — в Швецию, где, проработав четыре месяца, познакомилась с мужчиной, за которого вышла замуж. Их дочери Анне Бель сейчас уже пять лет.

Фото: Мария Свенссон (Хабарова) (instagram.com/svenssonmariia)

Проживает семья теперь в Стокгольме. Там Мария Свенссон открыла свою языковую школу, где преподает шведский язык для иностранцев.

Напомним, победительницей конкурса Мисс Земля 2018 стала модель из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Ей 23 года и она студентка. Конкурс состоялся 3 ноября в столице Филиппин - Маниле.

Титул "Мисс Огонь" достался Мелиссе Флорес из Мексики, "Мисс Вода" — Валерии Айос из Колумбии. Титула "Мисс Воздух" удостоена Мелани Мадер из Австрии.

Как ранее писал Styler, 15-летняя украинская школьница Евгения Халабаджах одержала победу на международном конкурсе в Китае.

Кстати, Miss Ukraine plus size: выбрали королеву "пышной" красоты.

