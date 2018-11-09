Victoria's Secret Fashion Show 2018: яркие фото и видео с показа

В Нью-Йорке отгремело самое масштабное бельевое шоу года
В четверг, 8 ноября в Нью-Йорке (США) прошло одно из самых значимых событий модной индустрии - масштабный показ Victoria's Secret Fashion Show 2018.
На подиум в соблазнительном белье из новой коллекции бренда вышли супермодели Эльза Хоск, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестры Джиджи и Белла Хадид и другие.
Фото: Victoria's Secret Fashion Show 2018 (Getty Images)
По информации прессы, организация шоу обошлась в почти 12 миллионов долларов.
Первые красавицы мира дефилировали по подиуму с "ангельскими" крыльями за спиной и в соблазнительном нижнем белье.
Фото: Victoria's Secret Fashion Show 2018 (Getty Images)
Кульминацией шоу стало, конечно же, появление легендарного Fantasy Bra. Честь надеть его выпала в этом году Эльзе Хоск. Судя по фото, 30-летняя шведская модель отлмчно справилась со своей драгоценной миссией. Кстати, бюджетная копия этого бра поступит в продажу и, говорят, будет стоит около 250 долларов.
Фото: Эльза Хоск на Victoria's Secret Fashion Show 2018 (Getty Images)
Многих огорчила стала новость о том, что 37-летняя Адриана Лима все-таки покидает шоу. Слухи, обсуждавшиеся в прессе, модель подтвердила в своем Instagram незадолго до начала показа.
Фото: Адриана Лима (instagram.com/victoriassecretpix)
"Дорогая Виктория, спасибо тебе за то, что показала мне мир, поделилась своими секретами и за то, что не просто дала мне крылья, но и научила летать", — написала Адриана в трогательном прощальном посте.
Фото: Victoria's Secret Fashion Show 2018 (instagram.com/victoriassecret)
За музыкальную часть шоу в этом году отвечало рекордное количество исполнителей - Рита Ора, Биби Рекса, Холзи, The Chainsmokers, Шон Мендес, Кэлси Баллерини и The Struts.
Видео: Victoria's Secret Fashion Show 2018 (instagram.com/vsfsoutfits)
Напомним, знаменитая 45-летняя модель полностью обнажилась.
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Видео: РБК-Украина