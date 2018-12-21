Нужно повторить: новогодний макияж от визажиста и актера "Киев днем и ночью"

Визажист и бьюти-блогер Олег Машуков (коллаж: LITE)

Визажист советует не бояться экспериментов и по максимуму использовать блестящие акценты

Совсем скоро прокатится волна новогодних вечеринок. "Сделать первый шаг" в Новом году многим хочется красиво, ярко и эффектно. А для этого необходимо заранее подготовиться и продумать не только место встречи, но и свой образ: от обуви и наряда до прически и, конечно же, праздничного макияжа.

New Year Party — как раз тот случай, когда можно и даже нужно экспериментировать, не бояться быть экстремально яркой.

LITE обратился к гримеру и актеру сериалити "Киев днем и ночью" (3-4 сезоны), имиджмейкеру и звездному визажисту Олегу Машукову. Неординарный бьюти-блогер показал топ-5 примеров яркого макияжа для встречи Нового года 2019.

#1 Классический коричневый смоки

Актриса сериала "Школа" Анна Тринчер

Обратите внимание, что в данном мейкапе акцент сделан именно на глаза. "Оставьте в покое" губы, откажитесь от насыщенных румян и даже трендового в этому году хайлайтера. Но что касается глаз, то здесь максимально проявите фантазию!

"Классический коричневый смоки придаст вам уверенности! Будет еще лучше, если вы добавите немного сияния. Даю максимальную гарантию, что Новый год с таким мейкапом пройдет успешно", — говорит Олег Машуков.

#2 Зеленый смоки в американском стиле

Модель Инга Малинина

Ярко выраженные губы и глаза, очерченные скулы и длинные ресницы. "Немножко Барби" — так можно описать американский стиль макияжа. За счет своей яркости и отсылке к 80-м (тренд зимнего сезона 2018-19) этот стиль мейкапа как нельзя лучше подойдет для встречи Нового года.

"Зеленый новогодний цвет будет смотреться эффектно. Нужно понимать, что зеленый цвет — это симбиоз двух цветов: синего и желтого, поэтому в психологии значение этого цвета будет также двояким. С одной стороны, безграничная энергия, а с другой — всепоглощающее спокойствие", — комментирует звездный визажист.

#3 Полусмоки с золотым отливом

Участница шоу "Топ-модель по-украински" Анастасия Панова

На этот раз золото! Кстати, 2019 считается годом золотой свиньи, согласно восточному календарю. Логично предположить, что все оттенки желтого, золотой блеск и текстуры будут приветствоваться в вашем праздничном макияже.

"Все хотят денежной стабильности в новом году, так давайте же используем золото по назначению!" — советует Олег.

#4 Вариант Nude

Олег Машуков демонстрирует один из вариантов новогоднего мейкапа

"Для тех, кто любит лишь немного туши и тонального. Советую поработать с кожей и попасть в руки хорошему мастеру. Достаточно лишь хорошо наложить тон и сделать легкую коррекцию лица, нанести блеск и наклеить натуральные ресницы… Вуаля — и вы будете на высоте!"

#5 Макияж стробинг

Стробинг — ультратренд макияжа в 2018 году

Стробинг расставляет необходимые акценты в макияже при помощи сияющего хайлайтера и наносится на определенные зоны с растушевкой: середина лба, под бровями, скулы, переносица, верхняя губа, подбородок.

"Вот над этим вариантом нужно немного потрудиться! Но ведь вы же хотите сиять? Тогда этот вариант для вас! Много хайлайтера и красивых сияющих текстур", — рекомендует визажист.

К слову, Олег также вкратце поделился основными трендами в макияже на 2019 года: "Трендом остается макияж без макияжа и, конечно же, натуральные оттенки. С этим вы сегодня никогда не прогадаете".

Напомним, ранее LITE писал, как с помощью трех пошаговых уроков можно сделать новогодние губы-обмре.

Также обратите внимание на топ-5 бюджетных способов всегда выглядеть красивой.

Как и с чем носить анималистичный принт (видео: LITE)