Киев днем и ночью: 5 сезон 61 серия

В пятницу, 21 декабря в эфире Нового канала покажут 61 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 60 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

В день святого Николая даже взрослые хотят почувствовать себя детьми и получить подарки. Макс Сосновский, герой сериалити Киев днем и ночью, участник первого сезона Топ-модели по-украински признался, как прошел его праздник.

"Мой святой Николай живет в Могилеве-Подольском. А вы видели, как ужасно у нас дороги чистят? В общем, он не успел доехать ко мне в Киев. Но пообещал принести классную олдскульную джинсовую куртку и полосатые брюки. Так что я его очень сильно жду! Надеюсь, к 31 декабря доедет. А то придется встречать Новый год в трусах. Потому что подарок на святого Николая – это еще и мой праздничный look", - поделился Макс.

Макс Сосновский из Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба Нового канала

Любите себя и сериалити Киев днем и ночью! Кстати, новые эпизоды ждут вас в среду в 1:50, в четверг и пятницу в 1:00 и в субботу в 00:30 на Новом канале

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.