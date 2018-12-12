Новогодние губы-обмре: три пошаговых урока

Фото: instagram.com/makeupyly

Три доступных способа разнообразить свой макияж с помощью бьюти-тренда омбре

Омбре на губах сделать достаточно просто - нужно нанести в центр губ более светлый оттенок, а по краю - густо нанести более темный, все растушевать, достигая плавного перехода между оттенками.

Но так уже умеют все, мы же предлагаем три абсолютно новых способа достичь эффекта обмре на губах, которые могут пригодиться для макияжа на предстоящие новогодние вечеринки.

Видео: Один из самых необычных способов сделать омбре (instagram.com/makeupyly)

Чтобы повторить этот образ, вам понадобится:

1. Увлажнить губы сывороткой.

2. Густо обвести контур губ жидкой помадой глубокого сине-фиолетового оттенка.

3. На центр губ нанести консилер (тональный крем не подойдет, он впитается в губы и желаемого эффекта достичь не удастся), слегка растушевать по направлению к контуру губ, чтобы смешать между собой консилер и жидкую помаду, и сделать ее едва заметной.

4. Нанести мелкие блестки в тон жидкой помады.

Видео: Для этого способа вам понадобится чуть больше продуктов, чем обычно (instagram.com/mkpblog)

Чтобы повторить этот образ, вам понадобится гораздо больше продуктов, чем для первого, однако достигнутый результат точно порадует:

1. Слегка увлажнить губы сывороткой (но не слишком, так как на губах в последствии будет много продуктов и они могут "поплыть").

2. Темным карандашом винного, темно-сливового или бордового оттенка затемнить уголки губ, четко очерчивая контур.

3. После растушевки предыдущего карандаша, немного отступив, нанести карандаш с сиреневым подтоном. Растушевать с помощью кисти оба карандаша.

4. В центре губ сделать контур карандашом розового оттенка.

5. На незаполненный центр губ нанести помаду красного цвета, похлопывающими движениями кисти соединить ее с уже имеющейся на губах палитрой.

6. В уголки губ нанести блеск с фиолетовым или сиреневым тоном.

7. В центр губ нанести максимально сияющий красный блеск.

8. Объединить блески с помощью прозрачного блеска для губ.

Видео: Самый быстрый способ сделать губы-омбре (instagram.com/beauttymua)

Чтобы повторить этот образ, вам понадобится:

1. Увлажнить губы сывороткой.

2. Точечно нанести два совершенно контрастных оттенка плотной жидкой помады (можно использовать помаду с матовым эффектом).

3. Растушевать их между собой кисточкой или спонжем, но не до конца, оставляя заметный переход от одного к другому оттенку.

4. По контуру губ можно добавить тонкую линию одной из помад, чтобы образ был прорисован четче.

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