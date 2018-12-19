Топ-5 бюджетных способов всегда выглядеть красивой

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Несколько трюков, которые лучше использовать в комплексе

Если отбросить сразу очевидные вещи, как-то не наедаться на ночь, чтобы избежать отеков утром, бросить вредные привычки, качественно высыпаться, и хоть немного времени посвящать спорту или хотя бы прогулкам, то остается воспользоваться небольшими уловками, которые не затратят много времени и денег.

1. Подкрутите волосы

Вовсе не обязательно делать тугие кудри, а согласно модным тенденциям, даже не желательно. Лучше всего немного подкрутить кончики, сделав легкую волну. Этот прием мгновенно сделает образ мягче, расслабленнее, свежее. Весь секрет в том, что прямые волосы делают образ более строгим, добавляют графичности и подчеркивают следы недосыпа. А локоны напротив — освежают вид, и даже, помогают выглядеть моложе.

Фото: (pixabay.com)

2. Добавьте сияния

Подружитесь с маст-хевом косметичек всех моделей, которые точно знают толк в красоте и свежем внешнем виде. Их спасатель номер один — это хайлайтер.

Именно хайлайтер способен сделать вас более свежей и отдохнувшей. Кроме того, есть еще и неожиданное место на лице куда стоит попробовать его нанести, чтобы скрыть усталость. Добавьте немного бьюти-продукта под глаза (если нет заметных морщинок), таким образом немного маскируются темные круги, а глаза приобретают сияние. Так вы используете основную магию хайлайтера - преломление света.

Фото: (pixabay.com)

3. Придайте коже загар

Конечно, оговоримся сразу, не всем идет загар, поэтому к этому совету стоит подойти избирательно, но тем, кто даже слегка загорев сразу выглядит здоровее и ухоженнее — пренебрегать им не стоит. Сделав оттенок кожи на тон-два темнее вы сразу преобразитесь и будете выглядеть отдохнувшей, а значит и чувствовать себя на все 100%. Каким образом "добыть" желаемый оттенок кожи зимой с помощью солярия или автозагара - решать вам, главное не забывать, что переусердствовать тоже не стоит, подорвать здоровье кожи в угоду красоте — это слишком.



Фото: (pixabay.com)

4. Используйте самомассаж

Никаких специальных приспособлений вам не понадобиться, всего лишь собственные пальчики. Достаточно с утра пройтись постукивающими движениями по массажным линиям лица не растягивая кожу. Так же можно, слегка надавливая костяшками пальцев сделать массаж лба и скул, пощипывающими движениями "освежить" щечки, и немного помассировать мочки ушей. Всего пара движений и вы почувствуете прилив энергии.

Фото: (pixabay.com)

5. Подберите базовый комплект

Чтобы поддержать достигнутый эффект ухоженности и свежести, создайте образ из вещей простого кроя и цвета, а предпочтение отдайте одежде из светлых тонов (особенно это касается верха). Драпировки, складки, многослойность, сложная фактура ткани только подчеркнут уставший вид, а темные ткани сделают морщинки и пятна на лице выразительнее. Кроме того, простая одежда, сделает вас увереннее, и не оставит места сомнениям, идет она вам или нет, базовые вещи идут всем.

Фото: (pixabay.com)

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