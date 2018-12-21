Потрібно повторити: новорічний макіяж від візажиста і актора "Киев днем и ночью"

Візажист і б'юті-блогер Олег Машуков (колаж: LITE)

Візажист радить не боятися експериментів і по максимуму використовувати блискучі акценти

Зовсім скоро прокотиться хвиля новорічних вечірок. "Зробити перший крок" у Новому році багатьом хочеться красиво, яскраво і ефектно. А для цього необхідно заздалегідь підготуватись і продумати не тільки місце зустрічі, але і свій образ: від взуття та одягу до зачіски і, звичайно ж, святкового макіяжу.

New Year Party — як раз той випадок, коли можна і навіть потрібно експериментувати, не боятися бути екстремально яскравою.

LITE звернувся до гримера і актора серіаліті "Киев днем и ночью" (3-4 сезони), іміджмейкеру та зірковому візажисту Олегу Машукову. Неординарний б'юті-блогер показав топ-5 прикладів яскравого макіяжу для зустрічі Нового року 2019.

#1 Класичний коричневий смокі

Актриса серіалу "Школа" Анна Трінчер

Зверніть увагу, що в даному макіяжі акцент зроблений саме на очі. "Залиште в спокої" губи, відмовтеся від насичених рум'ян і навіть трендового в цьому році хайлайтера. Але що стосується очей, то тут максимально проявіть фантазію!

"Класичний коричневий смокі додасть вам впевненості! Буде ще краще, якщо ви додасте трохи сяйва. Даю максимальну гарантію, що Новий рік з таким мейкапом пройде успішно", — говорить Олег Машуков.

#2 Зелений смокі в американському стилі

Модель Інга Малініна

Яскраво виражені губи і очі, окреслені вилиці і довгі вії. "Трошки Барбі" — так можна описати американський стиль макіяжу. За рахунок своєї яскравості і відсилання до 80-х (тренд зимового сезону 2018-19) цей стиль макіяжу якнайкраще підійде для зустрічі Нового року.

"Зелений новорічний колір буде виглядати ефектно. Потрібно розуміти, що зелений колір — це симбіоз двох кольорів: синього і жовтого, тому в психології значення цього кольору буде також двояким. З одного боку, безмежна енергія, а з іншого — всепоглинаючий спокій", — коментує зоряний візажист.

#3 Полусмоки з золотим відливом

Учасниця шоу "Топ-модель по-українськи" Анастасія Панова

На цей раз золото! До речі, 2019 вважається роком золотої свині, згідно зі східним календарем. Логічно припустити, що всі відтінки жовтого, золотий блиск і текстури будуть вітатися у вашому святковому макіяжі.

"Всі хочуть грошової стабільності в новому році, так давайте ж використовуємо золото за призначенням!" — радить Олег.

#4 Варіант Nude

Олег Машуков демонструє один з варіантів новорічного макіяжу

"Для тих, хто любить лише трохи туші і тонального. Раджу попрацювати зі шкірою і потрапити в руки хорошому майстру. Достатньо лише добре накласти тон і зробити легку корекцію обличчя, нанести блиск і наклеїти натуральні вії... Вуаля — і ви будете на висоті!"

#5 Макіяиж стробінг

Стробінг — ультратренд макіяжу в 2018 році

Стробінг розставляє потрібні акценти в макіяжі за допомогою яскравого хайлайтера і наноситься на певні зони з розтушовуванням: середина чола, під бровами, вилиці, перенісся, верхня губа, підборіддя.

"Ось над цим варіантом потрібно трохи потрудитися! Але ж ви хочете сяяти? Тоді цей варіант для вас! Багато консилера і красивих сяючих текстур", — рекомендує візажист.

До речі, Олег також коротко поділився основними трендами в макіяжі на 2019 року: "Трендом залишається макіяж без макіяжу і, звичайно ж, натуральні відтінки. З цим ви ніколи не прогадаєте".

Нагадаємо, раніше LITE писав, як за допомогою трьох покрокових уроків можна зробити новорічні губи-обмре.

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