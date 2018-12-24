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Новогодний маникюр: самые смелые идеи для дизайна ногтей

Lite » Красота и Здоровье 24.12.2018 - 17:11
Новогодний маникюр: самые смелые идеи для дизайна ногтей
Коллаж РБК-Украина

Предлагаем вам посмотреть свыше 30 вариаций праздничного маникюра

Каждая девушка знает, как сложно попасть на маникюр к топ-мастеру в преддверии новогодних праздников. Уже в начале декабря график расписан до минуты. Поэтому многие готовятся к походу в салон красоты заблаговременно, выбирая заранее дизайн ногтей. RBC-Lite подготовил подборку самых смелых идей для новогоднего маникюра. Вам стоит всего лишь выбрать рисунок по душе и показать его вашему мастеру. 

Конечно же, в тренде различные новогодние рисунки. Так, многие девушки решаются на дизайн с предстоящим символом 2019 года - Желтой Земляной Свиньи. Правда, мастера создают скорее милых розовых Хрюш-принцесс. Выглядит потрясающе! И главное - мало кто решится повторить такой рисунок. 

 

Фото: подборка с instagram.com/nails.ukr

Далее актуальны рисунки и с другими животными и птицами, которые ассоциируются с Новым годом. Например, белый медвежонок, северный олень или пингвиненок. Выглядят они невероятно мило. 

 

Фото: подборка с instagram.com/nails.ukr

Такой дизайн подойдет под любую длину ногтей: как короткие ногти, так и длинные. 

Если проявить фантазию, то можно на ногтях нарисовать и Санта-Клауса (Деда Мороза), и часы, и даже новогоднюю ель. 

 

Фото: подборка с instagram.com/nails.ukr

Какой новогодний маникюр без дизайна в виде снежинок. И тут есть масса вариантов удивить! 

 

Фото: подборка с instagram.com/nails.ukr

Если предпочитаешь насыщенные однотонные цвета в маникюре, то для особенной изюминки можно добавить стразы или камни. 

 

Фото: подборка с instagram.com/nails.ukr

Напомним, ранее RBC-Lite публиковал актуальные варианты маникюра на Новый год 2019, которые подойдут практически к любому наряду. 

Также мы писали о том, как правильно носить одежду с пайетками, как сочетать одежду из разных текстур и не переусердствовать с блестящим образом. 

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