Новогодний маникюр: самые смелые идеи для дизайна ногтей

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Предлагаем вам посмотреть свыше 30 вариаций праздничного маникюра

Каждая девушка знает, как сложно попасть на маникюр к топ-мастеру в преддверии новогодних праздников. Уже в начале декабря график расписан до минуты. Поэтому многие готовятся к походу в салон красоты заблаговременно, выбирая заранее дизайн ногтей. RBC-Lite подготовил подборку самых смелых идей для новогоднего маникюра. Вам стоит всего лишь выбрать рисунок по душе и показать его вашему мастеру.

Конечно же, в тренде различные новогодние рисунки. Так, многие девушки решаются на дизайн с предстоящим символом 2019 года - Желтой Земляной Свиньи. Правда, мастера создают скорее милых розовых Хрюш-принцесс. Выглядит потрясающе! И главное - мало кто решится повторить такой рисунок.

Фото: подборка с instagram.com/nails.ukr

Далее актуальны рисунки и с другими животными и птицами, которые ассоциируются с Новым годом. Например, белый медвежонок, северный олень или пингвиненок. Выглядят они невероятно мило.

Фото: подборка с instagram.com/nails.ukr

Такой дизайн подойдет под любую длину ногтей: как короткие ногти, так и длинные.

Если проявить фантазию, то можно на ногтях нарисовать и Санта-Клауса (Деда Мороза), и часы, и даже новогоднюю ель.

Фото: подборка с instagram.com/nails.ukr

Какой новогодний маникюр без дизайна в виде снежинок. И тут есть масса вариантов удивить!

Фото: подборка с instagram.com/nails.ukr

Если предпочитаешь насыщенные однотонные цвета в маникюре, то для особенной изюминки можно добавить стразы или камни.

Фото: подборка с instagram.com/nails.ukr

Напомним, ранее RBC-Lite публиковал актуальные варианты маникюра на Новый год 2019, которые подойдут практически к любому наряду.

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