За "пожертвування" лікарні - штраф або в'язниця: у Раді хочуть карати медиків

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15298, який пропонує посилити кримінальну відповідальність за незаконне стягнення плати за медичні послуги, гарантовані державою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №15298, яким пропонується внести зміни до статті 184 Кримінального кодексу України. Ініціатива стосується посилення гарантій права громадян на безоплатну медичну допомогу.

Автори документа зазначають, що, незважаючи на дію Програми медичних гарантій, на практиці продовжують фіксувати випадки, коли пацієнти змушені оплачувати послуги, які вже фінансуються державою.

Згідно з чинними нормами, медична допомога, включена до гарантованого пакета, має надаватися без додаткової оплати з боку пацієнта.

За що пропонують ввести відповідальність

Законопроєкт передбачає більш детальну кримінальну відповідальність за незаконну вимогу оплати медичних послуг, лікарських засобів та медичних виробів, які покриваються за рахунок державного або місцевих бюджетів.

Йдеться не лише про пряму оплату, а й про внески у вигляді "благодійних пожертв" або інших форм грошових вимог.

Окремо пропонується карати за відмову в наданні безоплатної допомоги, якщо вона пов'язана з незаконною вимогою оплати.

Пропоновані види покарань

За подібні порушення пропонується встановити штраф або пробаційний нагляд строком від трьох до п'яти років із можливим позбавленням права обіймати певні посади.

Якщо дії вчинено повторно, групою осіб за попередньою змовою або призвели до істотної шкоди здоров'ю чи великих фінансових втрат, передбачається позбавлення волі від двох до п'яти років.

У випадках, коли наслідки є особливо тяжкими, включно зі смертю пацієнта або особливо великими збитками, покарання може становити від трьох до шести років позбавлення волі з додатковими обмеженнями за посадами.

Нові критерії шкоди

Окремо в законопроєкті вводиться визначення розмірів матеріальної шкоди. Великою пропонується вважати шкоду, що перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у сто і більше разів, а особливо великою - у двісті п'ятдесят і більше разів.

Мета ініціативи

Документ спрямований на усунення практики прихованих платежів за послуги, які вже оплачені державою, а також на посилення захисту прав пацієнтів.

У разі ухвалення законопроєкту стаття 184 КК України стане більш спеціалізованим інструментом, спрямованим на запобігання порушенням права громадян на безоплатну медичну допомогу та посилення відповідальності за такі дії залежно від тяжкості наслідків.