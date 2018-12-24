Новорічний манікюр: найсміливіші ідеї для дизайну нігтів

Колаж РБК-Україна

Пропонуємо вам подивитися понад 30 варіацій святкового манікюру

Кожна дівчина знає, як складно потрапити на манікюр до топ-майстру напередодні новорічних свят. Вже на початку грудня графік розписаний до хвилини. Тому багато хто готується до походу в салон краси завчасно, вибираючи заздалегідь дизайн нігтів. RBC-Lite підготував добірку найсміливіших ідей для новорічного манікюру. Вам варто лише вибрати малюнок до душі і показати його вашому майстру.

Звичайно ж, в тренді різні новорічні малюнки. Так, багато дівчат обирають дизайн з майбутнім символом 2019 року - Жовтої Земляної Свині. Правда, майстри створюють швидше милих рожевих Хрюш-принцес. Виглядає приголомшливо! І головне - мало хто наважиться повторити такий малюнок.

Фото: добірка з instagram.com/nails.ukr

Далі актуальні малюнки і з іншими тваринами та птахами, які асоціюються з Новим роком. Наприклад, білий ведмедик, північний олень або пінгвіненя. Виглядають вони неймовірно мило.

Фото: добірка з instagram.com/nails.ukr

Такий дизайн підійде під будь-яку довжину нігтів: як короткі нігті, так і довгі.

Якщо проявити фантазію, то можна намалювати на нігтях і Санта-Клауса (Діда Мороза), і годинник, і навіть новорічну ялинку.

Фото: добірка з instagram.com/nails.ukr

Який новорічний манікюр без дизайну у вигляді сніжинок. І тут є маса варіантів здивувати!

Фото: добірка з instagram.com/nails.ukr

Якщо волієш насичені однотонні кольори в манікюрі, то для особливої родзинки можна додати стрази або камені.

Фото: добірка з instagram.com/nails.ukr

Нагадаємо, раніше RBC-Lite публікував актуальні варіанти манікюру на Новий рік 2019, які підійдуть практично до будь-якого наряду.

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