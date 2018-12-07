Новогодний маникюр 2019: актуальные варианты

Фото: instagram.com/luce_creations

Несколько очаровательных вариантов для предстоящего праздника, которые подойдут практически к любому наряду

В преддверии новогодних праздников, проанализировав все тренды, LITE составил свою подборку актуальных вариатов маникюра.

"Живой коралл"

Модницы уже активно используют этот тренд наступающего года. Цветовая палитра пополнилась этим жизнерадостным оттенком с легкой руки института цвета Pantone. Разработчики, основываясь на долгих исследованиях предпочтений и настроений многих людей, назвали главным цветом 2019 года "живой коралл". Этот оттенок красного с золотистым подтоном, прекрасно будет смотреться и на ногтях.

Фото: Золотой подтон придает этому цвету теплоты (instagram.com/kristinanail39)

Рождественский красный

Классический красный цвет тоже имеет право на существование в новогоднем маникюре. Он прекрасно будет смотреться на фоне зеленой хвои новогодней елки, красный и зеленый — отличное сочетание. Чтобы разнообразить маникюр можно на красном сделать орнамент или рисунок в виде елочных игрушек или подарков — праздник все-таки.

Фото: Классика всегда в тренде (instagram.com/smj696)

"Золотой" акцент

Отличным вариантом станет сдержанный маникюр с одним или несколькими золотыми акцентами. Акцент может быть как слегка заметным, так и "кричащим" (в таком случае стоит совсем отказаться от украшений на руках), располагаться на одном ноготке или на нескольких. Здесь у вас полная свобода выбора.

Фото: Акцент можно сделать как крупный, так и едва заметный (instagram.com/tvoi_nogti_ru)

Снежинки

Очень выгодно будут смотреться полупрозрачные ногти с декором из снежинок. В новогоднюю ночь, за частую, погода не балует нас снегом, поэтому пусть снежинки будут хотя бы у вас на пальчиках. Только стоит учесть, что такого прозрачного эффекта как на фото простым лаком для ногтей не добиться, скорее всего понадобиться гель-лак или даже гель для наращивания.

Фото: Снежинки на ногтях выглядят очень мило и празднично (instagram.com/harukiii.m55)

Матовый дизайн

Матовые ногти все еще в тренде, и не смотря на свою сдержанность, все равно будут смотреться празднично, если выбрать для них подходящий оттенок. Например, "лепесток крокуса" — это еще один цвет, который будет актуален в следующем году по версии института Pantone. В матовом исполнении этот оттенок выглядит очень эффектно.

Фото: Оттенок лепестка крокуса можно сочетать с другим трендом - "золотой" акцент (instagram.com/ideas_of_nails)

Натюрель

На тех же позициях остались и все оттенки нюд. От самых светлых до самых темных, они все еще в фаворитах. Главное правило — забыть о квадратной форме ногтя, продвинутые модницы носят нюд только с острыми ноготками.

Фото: Нюд хорошо сочетается с любым образом (instagram.com/liiit.shiiit)

Ранее мы уже упоминали том, что институт цвета Pantone назвал главным цветом 2019 года "живой коралл", он будет фаворитом во всех предметах гардероба и интерьера в наступающем году.

Напомним, что ранее мы писали о том, как правильно носить одежду с пайетками, как сочетать одежду из разных текстур и не переусердствовать с блестящим образом.

Видео: РБК-Украина