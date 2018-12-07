Блестящий бум: как носить вещи с пайетками и выглядеть идеально

Платье в крупных пайетках от украинского бренда Dafna May (коллаж: LITE)

В этом сезоне обратите внимание на платья в крупных пайетках

Повальная мода прошлых сезонов на пайетки не отступает. Разноцветные чешуйки вновь вернулись на подиумы, поблескивая в коллекциях украинских дизайнеров. Если еще в прошлом году казалось, что кроме вечерних блестящих платьев в обтяжку масс-маркету и дизайнерам предложить нечего, то зима 2018-19 покоряет разнообразием. Бренды Poustovit, Elena Burba, GUDU, Katerina Rutman, Jean Gritsfeldt и ряд других "вдохнули новую жизнь" в декорированные пайетками наряды. Платья, юбки, жакеты, брюки, бра-топы, свитшоты, аксессуары — "чешуйчатый" тренд в этом году проявился во всех возможных комбинациях.

В преддверии старта новогодних вечеринок, где блестящие образы будут смотреться наиболее уместно, LITE собрал самые интересные и оригинальные комбинации от украинских дизайнеров, а также обратился к ним за модными советами. Эксперты рассказали, как и с чем носить одежу с пайетками, чтобы выглядеть не только ярко, но и стильно.

Совет #1: Крупные пайетки и градиент — тренд зимы 2019

Возвращение пайеток в этом сезоне не обошлось без отличительной детали — сочетание мелких и очень больших чешуек. Модели в платьях от Dafna May, Jean Gritsfeldt, Katerina Rutman выглядели, словно вышедшие на берег русалки.

Дизайнер Жан Грицфельдт обратился к беспроигрышному сочетанию золотых и серебряных отблесков. Декоративная черная вуаль на платье-трапеции и юбке с разрезом добавляет образам невесомости и немного приглушает блеск массивных золотых дисков.

Екатерина Рутман прибегла к "классике" — крупным разноцветным пайеткам, которыми украсила рукава и корсеты платьев, нарядные жакеты. Обратите внимание, что в представленных образах от бренда Katerina Rutman дизайнер часто прибегает к черным тонам, которые оттеняют радужное сияние пайеток, делают образ менее кричащим.

Бренд Dafna May, помимо крупных пайеток, использовал еще одну изюминку — градиент.

Совет #2: Вечернее платье в пайетках дополняйте классическими туфлями-лодочками, а также… гипюровыми колготками

"В вечернем образе я люблю сочетание пайеток и прозрачных однотонных тканей. Главное — осторожно сочетать, чтобы избежать "концертного" наряда. Чем "наряднее" платье, тем спокойнее должны быть подобраны аксессуары. Главное правило: уравновесить пайетки спокойным дополнением, а если это самодостаточное платье — нейтральной обувью", — советует дизайнер Екатерина Рутман.

Ива Нэролли также рекомендует подбирать под блестящий образ классические туфли-лодочки. При этом дизайнер обратила внимание на еще один интересный тренд — гипюровые колготки.

"Вечернее платье в пайетках очень стильно смотрится с гипюровыми колготами. Да, гипюр вновь актуален! При этом не мелкий, а крупный узор, — объясняет Ива Нэролли. — Ни в коем случае не следует под вечернее пайеточное платье надевать высокие сапоги или ботильоны, вызывающую обувь. К примеру, если вы выбираете черные гипюровые колготки, то подбирайте им в тон черные туфли-лодочки".

Совет #3: Выбирайте неброские аксессуары, или же вовсе от них откажитесь

Дизайнеры подчеркивают: пайетки — уже сам по себе "аксессуар", очень яркий элемент вашего образа. Поэтому к подбору дополнительных украшений следует подходить осторожно.

"В этом сезоне в тренде массивные украшения в стиле 80-90-х: крупные шары, клипсы, греческие мотивы и т.д. При этом очень яркого золотого цвета — "лимонного золотого". Однако толково дополнить подобными аксессуарами свой "пайеточный образ" будет крайне сложно. Поэтому если вы выбираете платье в пайетках, лучше и вовсе отказаться от украшений. Более того, я бы даже не рекомендовала делать какие-то объемные прически, мелкие кудри. Наоборот, прическа должна смотреться более естественно, словно утром встала, "набросила" на себя платье и побежала по своим делам", — отмечает Ива Нэролли.

С ней также соглашается дизайнер Екатерина Рутман:

"Если платье — это самодостаточный элемент образа, выбирайте максимально спокойные, не выделяющиеся, почти пуританские аксессуары. Пайетки и блёстки — уже украшение. Поэтому подбирать под них дополнительные украшения не стоит".

Совет #4: Откажитесь от пайеточного total look

Не каждый дизайнер решится сочетать в одном образе сразу несколько вещей в пайетках. Смотреться такой look будет, мягко говоря, вызывающе. Поэтому модные эксперты настоятельно советуют лишний раз не экспериментировать.

"В принципе, можно сочетать пайетку с пайеткой, но важно, чтобы такие вещи хотя бы по цветовой гамме друг с другом сочетались. Можно рассмотреть вариант сочетания серебра и золота. И все же я рекомендую, чтобы в образе было что-то одно пайеточное. Блестящий total look очень сложно носить так, чтобы это было и красиво, и стильно… Также сегодня модно сочетать пайетки разных размеров — это смотрится очень интересно", — рассказывает дизайнер Жан Грицфельдт.

"Если мы говорим о крупных пайетках, то важен их цвет и отражение. К примеру, даже черная матовая пайетка, но крупная, будет визуально увеличивать фигуру, придавать вашим формам объема. Поэтому крупную пайетку я бы рекомендовала использовать только в жакетах или удлиненных тренчах, объемных куртках. Желательно также, чтобы цвет пайетки совпадал с цветом ткани, на которой она нашита; или с цветом ниток", — уточняет украинская дизайнер Ива Нэролли.

Совет #5: Сочетайте пайетку со спокойными тонами и фактурами

Чтобы быть в тренде, достаточно дополнить свой образ одной вещью в нарядных чешуйках. Дизайнеры в один голос повторяют: остальные элементы вашего образа должны быть в нейтральной цветовой гамме, без дополнительных украшательств.

"Чтобы наряд не казался "концертным" или суперпраздничным, сочетайте вещи в пайетках со спокойными элементами. К примеру, если вы подобрали себе трендовую короткую юбку в мерцающие пайетки, то сочетайте ее с какой-то мужской рубашкой либо со свитером оверсайз, чтобы образ был гармоничным и стильным. Соответственно, жакет в пайетку также можно сочетать с чем-то повседневным. Идеально — однотонный total look нейтральных цветов", — советует Екатерина Рутман.

"Любая пайетка, даже если это какой-то маленький элемент на одежде, сразу облагораживает образ и придает ему нарядности. Мне нравится сочетать пайтеку с грубыми тканями. В зимней коллекции Iva Nerolli мы пайетками украсили верхнюю часть жакета. То есть жакет визуально разделили на две части: верх — полностью в пайетках, низ — костюмная ткань", — объясняет Ива Нэролли.

Совет #6: Идеальные повседневные решения

"Лично мне нравится носить короткие паеточные юбки (это более "вечерний" вариант) под объемные теплые свитера. Но свитер желательно выбирать неяркого цвета (коричневый, серый), без ярко выраженных фактур, каких-то узоров, а иначе образ будет выглядеть безвкусно. Также в повседневном образе можно брюки в пайетках сочетать с однотонным гольфом под горло (черного, белого или зеленого цвета). Дополнить свой образ крупными аксессуарами. Жакеты с пайетками можно носить с легкими шифоновыми или шелковыми юбками. К слову, жакет, лосины и сапоги-казаки — очень стильное в этом сезоне сочетание… Главное — в вашем образе не должно быть перебора по цветовой гамме", — рекомендует дизайнер Ива Нэролли.

"Если сократить все до правил, то стильное повседневное решение — это пайетки плюс мужская рубашка, однотонный гольф или свитер оверсайз (также подойдут кроп-топы). Верх из пайеток комбинируйте с однотонным casual-низом", — подытожила Екатерина Рутман.

Совет #7: В тренде — любой блеск

Если вам в принципе не нравятся вещи в пайетках, но хочется оставаться на "модном пике", не забывайте — в этом сезоне в тренде любой блеск. Украинский бренд GUDU использовал искусственные разноцветные камешки, QUEENS — люрекс, в коллекциях Ludmila Kislenko и Iryna Dil встречаются платья и комбинезоны из тканей "под металл".

Не забывайте только оттенять такие вещи приглушенными цветами, откажитесь от дополнительных украшательств. И самое главное — ни в коем случае не сочетайте в одном образе сразу несколько видов блестящих фактур! Либо вы отдаете предпочтение пайеткам, либо металлику, или же бриллиантовым россыпям. Но никак всему сразу.

Напомним, что символ 2019 года по восточному календарю — Желтая Свинья. И некоторые предпочитают встречать новый год в нарядах определенных цветов, которые помогут привлечь удачу.

Отправляясь на новогоднюю вечеринку в ярком пайеточном платье, не забывайте также дополнить свой образ стильным пальто! Ранее LITE писал о топ-5 трендах верхней одежды этого сезона, на которые следует обратить внимание.

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