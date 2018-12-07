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Блестящий бум: как носить вещи с пайетками и выглядеть идеально

Lite » Стиль и мода 07.12.2018 - 11:52
Блестящий бум: как носить вещи с пайетками и выглядеть идеально
Платье в крупных пайетках от украинского бренда Dafna May (коллаж: LITE)
Татьяна Турликьян
заместитель руководителя проекта Styler

В этом сезоне обратите внимание на платья в крупных пайетках

Повальная мода прошлых сезонов на пайетки не отступает. Разноцветные чешуйки вновь вернулись на подиумы, поблескивая в коллекциях украинских дизайнеров. Если еще в прошлом году казалось, что кроме вечерних блестящих платьев в обтяжку масс-маркету и дизайнерам предложить нечего, то зима 2018-19 покоряет разнообразием. Бренды Poustovit, Elena Burba, GUDU, Katerina Rutman, Jean Gritsfeldt и ряд других "вдохнули новую жизнь" в декорированные пайетками наряды. Платья, юбки, жакеты, брюки, бра-топы, свитшоты, аксессуары — "чешуйчатый" тренд в этом году проявился во всех возможных комбинациях.

В преддверии старта новогодних вечеринок, где блестящие образы будут смотреться наиболее уместно, LITE собрал самые интересные и оригинальные комбинации от украинских дизайнеров, а также обратился к ним за модными советами. Эксперты рассказали, как и с чем носить одежу с пайетками, чтобы выглядеть не только ярко, но и стильно.

Совет #1: Крупные пайетки и градиент — тренд зимы 2019

Платье в крупных пайетках

Возвращение пайеток в этом сезоне не обошлось без отличительной детали — сочетание мелких и очень больших чешуек. Модели в платьях от Dafna May, Jean Gritsfeldt, Katerina Rutman выглядели, словно вышедшие на берег русалки.

Дизайнер Жан Грицфельдт обратился к беспроигрышному сочетанию золотых и серебряных отблесков. Декоративная черная вуаль на платье-трапеции и юбке с разрезом добавляет образам невесомости и немного приглушает блеск массивных золотых дисков.

Екатерина Рутман прибегла к "классике" — крупным разноцветным пайеткам, которыми украсила рукава и корсеты платьев, нарядные жакеты. Обратите внимание, что в представленных образах от бренда Katerina Rutman дизайнер часто прибегает к черным тонам, которые оттеняют радужное сияние пайеток, делают образ менее кричащим.

Бренд Dafna May, помимо крупных пайеток, использовал еще одну изюминку — градиент.

Совет #2: Вечернее платье в пайетках дополняйте классическими туфлями-лодочками, а также… гипюровыми колготками

Вечернее платье в пайетках

"В вечернем образе я люблю сочетание пайеток и прозрачных однотонных тканей. Главное — осторожно сочетать, чтобы избежать "концертного" наряда. Чем "наряднее" платье, тем спокойнее должны быть подобраны аксессуары. Главное правило: уравновесить пайетки спокойным дополнением, а если это самодостаточное платье — нейтральной обувью", — советует дизайнер Екатерина Рутман.

Ива Нэролли также рекомендует подбирать под блестящий образ классические туфли-лодочки. При этом дизайнер обратила внимание на еще один интересный тренд — гипюровые колготки.

"Вечернее платье в пайетках очень стильно смотрится с гипюровыми колготами. Да, гипюр вновь актуален! При этом не мелкий, а крупный узор, — объясняет Ива Нэролли. — Ни в коем случае не следует под вечернее пайеточное платье надевать высокие сапоги или ботильоны, вызывающую обувь. К примеру, если вы выбираете черные гипюровые колготки, то подбирайте им в тон черные туфли-лодочки".   

Совет #3: Выбирайте неброские аксессуары, или же вовсе от них откажитесь

Одежда в пайетках

Дизайнеры подчеркивают: пайетки — уже сам по себе "аксессуар", очень яркий элемент вашего образа. Поэтому к подбору дополнительных украшений следует подходить осторожно. 

"В этом сезоне в тренде массивные украшения в стиле 80-90-х: крупные шары, клипсы, греческие мотивы и т.д. При этом очень яркого золотого цвета — "лимонного золотого". Однако толково дополнить подобными аксессуарами свой "пайеточный образ" будет крайне сложно. Поэтому если вы выбираете платье в пайетках, лучше и вовсе отказаться от украшений. Более того, я бы даже не рекомендовала делать какие-то объемные прически, мелкие кудри. Наоборот, прическа должна смотреться более естественно, словно утром встала, "набросила" на себя платье и побежала по своим делам", — отмечает Ива Нэролли.

С ней также соглашается дизайнер Екатерина Рутман:

"Если платье — это самодостаточный элемент образа, выбирайте максимально спокойные, не выделяющиеся, почти пуританские аксессуары. Пайетки и блёстки — уже украшение. Поэтому подбирать под них дополнительные украшения не стоит".

Совет #4: Откажитесь от пайеточного total look

Откажитесь от пайеточного total look

Не каждый дизайнер решится сочетать в одном образе сразу несколько вещей в пайетках. Смотреться такой look будет, мягко говоря, вызывающе. Поэтому модные эксперты настоятельно советуют лишний раз не экспериментировать.

"В принципе, можно сочетать пайетку с пайеткой, но важно, чтобы такие вещи хотя бы по цветовой гамме друг с другом сочетались. Можно рассмотреть вариант сочетания серебра и золота. И все же я рекомендую, чтобы в образе было что-то одно пайеточное. Блестящий total look очень сложно носить так, чтобы это было и красиво, и стильно… Также сегодня модно сочетать пайетки разных размеров — это смотрится очень интересно", — рассказывает дизайнер Жан Грицфельдт.

"Если мы говорим о крупных пайетках, то важен их цвет и отражение. К примеру, даже черная матовая пайетка, но крупная, будет визуально увеличивать фигуру, придавать вашим формам объема. Поэтому крупную пайетку я бы рекомендовала использовать только в жакетах или удлиненных тренчах, объемных куртках. Желательно также, чтобы цвет пайетки совпадал с цветом ткани, на которой она нашита; или с цветом ниток", — уточняет украинская дизайнер Ива Нэролли.

Совет #5: Сочетайте пайетку со спокойными тонами и фактурами

Как и с чем носить пайетку

Чтобы быть в тренде, достаточно дополнить свой образ одной вещью в нарядных чешуйках. Дизайнеры в один голос повторяют: остальные элементы вашего образа должны быть в нейтральной цветовой гамме, без дополнительных украшательств.

"Чтобы наряд не казался "концертным" или суперпраздничным, сочетайте вещи в пайетках со спокойными элементами. К примеру, если вы подобрали себе трендовую короткую юбку в мерцающие пайетки, то сочетайте ее с какой-то мужской рубашкой либо со свитером оверсайз, чтобы образ был гармоничным и стильным. Соответственно, жакет в пайетку также можно сочетать с чем-то повседневным. Идеально — однотонный total look нейтральных цветов", — советует Екатерина Рутман.

"Любая пайетка, даже если это какой-то маленький элемент на одежде, сразу облагораживает образ и придает ему нарядности. Мне нравится сочетать пайтеку с грубыми тканями. В зимней коллекции Iva Nerolli мы пайетками украсили верхнюю часть жакета. То есть жакет визуально разделили на две части: верх — полностью в пайетках, низ — костюмная ткань", — объясняет Ива Нэролли.

Совет #6: Идеальные повседневные решения

Образы в пайетках

"Лично мне нравится носить короткие паеточные юбки (это более "вечерний" вариант) под объемные теплые свитера. Но свитер желательно выбирать неяркого цвета (коричневый, серый), без ярко выраженных фактур, каких-то узоров, а иначе образ будет выглядеть безвкусно. Также в повседневном образе можно брюки в пайетках сочетать с однотонным гольфом под горло (черного, белого или зеленого цвета). Дополнить свой образ крупными аксессуарами. Жакеты с пайетками можно носить с легкими шифоновыми или шелковыми юбками. К слову, жакет, лосины и сапоги-казаки — очень стильное в этом сезоне сочетание… Главное — в вашем образе не должно быть перебора по цветовой гамме", — рекомендует дизайнер Ива Нэролли.

"Если сократить все до правил, то стильное повседневное решение — это пайетки плюс мужская рубашка, однотонный гольф или свитер оверсайз (также подойдут кроп-топы). Верх из пайеток комбинируйте с однотонным casual-низом", — подытожила Екатерина Рутман.

Совет #7: В тренде — любой блеск

Пайетки - тренд сезона 2018-2019

Если вам в принципе не нравятся вещи в пайетках, но хочется оставаться на "модном пике", не забывайте — в этом сезоне в тренде любой блеск. Украинский бренд GUDU использовал искусственные разноцветные камешки, QUEENS — люрекс, в коллекциях Ludmila Kislenko и Iryna Dil встречаются платья и комбинезоны из тканей "под металл".

Не забывайте только оттенять такие вещи приглушенными цветами, откажитесь от дополнительных украшательств. И самое главное — ни в коем случае не сочетайте в одном образе сразу несколько видов блестящих фактур! Либо вы отдаете предпочтение пайеткам, либо металлику, или же бриллиантовым россыпям. Но никак всему сразу.

Напомним, что символ 2019 года по восточному календарю — Желтая Свинья. И некоторые предпочитают встречать новый год в нарядах определенных цветов, которые помогут привлечь удачу. 

Отправляясь на новогоднюю вечеринку в ярком пайеточном платье, не забывайте также дополнить свой образ стильным пальто! Ранее LITE писал о топ-5 трендах верхней одежды этого сезона, на которые следует обратить внимание

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