Можно ли похудеть во сне: диетолог дала ответ

Популярный диетолог Светлана дала ответ на популярный среди худеющих вопрос - можно ли сбросить вес во время сна. По мнению специалиста, те девушки, которые свято чтут свое время для ночного отдыха, действительно худеют даже во сне. За счет чего это происходит, она рассказала в своем Instagram.

Как сообщила специалист, избавиться от лишнего помогает гормон соматотропин.

"До 25 лет благодаря соматотропину ваш организм растет, а после функция его меняется, по ночам этот гормон занят расщеплением подкожных жиров. И если не нарушена его выработка, то худеть можно и во сне", - отметила Светлана.

Она также дала советы, как можно увеличить выработку необходимого гормона.

Утром придется съесть овсянку. В ней есть особая аминокислота, которая стимулирует выработку нужного нам гормона. Ну если уж совсем для вас овсянка фуфуфу, можно в первой половине дня съесть немного орехов.

На ужин правильным будет выбрать блюда из рыбы или же мяса, с овощами на гарнир. Белка должно быть достаточно. Продукты с высоким содержанием углеводов исключите полностью, иначе спровоцируете скачек инсулина, а он блокирует выработку соматотропина.

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И самое приятное - ложитесь спать не позднее 23 часов, поскольку активный период выработки гормона длится до 3 часов ночи.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

"А спать вам придется не менее 7-8 часов, иначе ваш еще один гормон важный лептин, который отвечает за ощущение сытости, при дефиците сна не будет выполнять свою функцию, и вы будете испытывать чувство голода, руки потянутся к булке, ну а дальше сами знаете что бывает", - подчеркнула эксперт.

Напомним, диетолог Светлана Фус назвала продукт для здоровья и стройности. По ее словам, бобовые – это неиссякаемый источник витаминов, микроэлементов и полезных веществ, а также бесценный кладезь белка.

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