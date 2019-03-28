Чи можна схуднути уві сні: дієтолог дала відповідь

Популярний дієтолог Світлана дала відповідь на популярне серед тих, що худнуть, питання - чи можна скинути вагу під час сну. На думку фахівця, ті дівчата, які свято шанують свій час для нічного відпочинку, дійсно худнуть навіть уві сні. За рахунок чого це відбувається, вона розповіла у своєму Instagram.

Як повідомила спеціаліст, позбавитися від зайвого допомагає гормон соматотропін.

"До 25 років завдяки соматотропину ваш організм росте, а після його функція змінюється, ночами цей гормон зайнятий розщепленням підшкірних жирів. І якщо не порушене його вироблення, то худнути можна і уві сні", - зазначила Світлана.

Вона також дала поради, як можна збільшити вироблення необхідного гормону.

Вранці доведеться з'їсти вівсянку. У ній є особлива амінокислота, яка стимулює вироблення потрібного нам гормону. Ну якщо вже зовсім для вас вівсянка фуфуфу, можна в першій половині дня з'їсти трохи горіхів.

На вечерю правильним буде вибрати страви з риби або м'яса, з овочами на гарнір. Білка має бути достатньо. Продукти з високим вмістом вуглеводів виключіть повністю, інакше спровокуєте стрибок інсуліну, а він блокує вироблення соматотропіну.

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І найприємніше - лягайте спати не пізніше 23 години, оскільки активний період вироблення гормону триває до 3 годин ночі.

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"А спати вам доведеться не менше 7-8 годин, інакше ваш ще один важливий гормон лептин, який відповідає за відчуття ситості, при дефіциті сну не буде виконувати свою функцію, і ви будете відчувати почуття голоду, руки потягнуться до булки, ну а далі самі знаєте що буває", - підкреслила експерт.

Нагадаємо, дієтолог Світлана Фус назвала продукт для здоров'я і стрункості. За її словами, бобові – це невичерпне джерело вітамінів, мікроелементів і корисних речовин, а також безцінне джерело білка.

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