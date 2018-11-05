Лапша быстрого приготовления: медики назвали самую большую опасность такого блюда

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Больше всего от последствий страдают дети и подростки

Специалисты рассказали, чем может быть опасна лапша и супы быстрого приготовления. Об этом пишет 7 Med News.

Самой главной опасностью от еды быстрого приготовления медики назвали не вред от состава быстро растворяющихся пакетиков, а страшные ожоги, от которых в первую очередь страдают дети.

Американские ученые провели исследование и выяснили, что ежегодно в больницу попадает почти 10 тысяч детей, которые получили ожоги после того, как попытались самостоятельно приготовить себе лапшу быстрого приготовления или суп.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно от ожогов погибает 180 тысяч человек. А почти 11 миллионов человек обращаются за помощью медиков после полученных ожогов.

Дети, которые попадают в больницу после самостоятельного заваривания лапши или супа, очень часто имеют серьезные ожоги и потом долго восстанавливаются.

Как правило, дети и подростки, во время приготовления таких блюд, роняют на себя блюдо или обливаются кипятком, заваривая еду. Чаще всего они получают ожоги рук, груди, живота и ног.

Ученые проанализировали данные о детских ожогах почти за 10-летний период. Они установили, что жертвами таких ожогов становятся дошкольники и дети младшего школьного возраста.

Специалисты считают, что решить эту проблему можно – более тщательно контролировать действия ребенка.

А также медики предложили обратиться к производителям лапши и супов быстрого приготовления, чтобы они сделали упаковки более безопасными для использования и писали на них инструкцию для безопасного использования.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что Супрун рассказала о вреде и пользе углеводов.

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Видео: РБК-Украина