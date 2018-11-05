Локшина швидкого приготування: медики назвали найбільшу небезпеку такої страви

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Найбільше від наслідків страждають діти та підлітки

Фахівці розповіли, чим може бути небезпечна локшина і супи швидкого приготування. Про це пише 7 Med News.

Найголовнішою небезпекою від їжі швидкого приготування медики назвали не шкоду від складу пакетиків, що швидко розчиняються, а страшні опіки, від яких у першу чергу страждають діти.

Американські вчені провели дослідження і з'ясували, що щорічно в лікарню потрапляє майже 10 тисяч дітей, які отримали опіки після того, як спробували самостійно приготувати собі локшину швидкого приготування або суп.

За даними Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я, щорічно від опіків гине 180 тисяч осіб. А майже 11 мільйонів людей звертаються за допомогою до медиків після отриманих опіків.

Діти, які потрапляють до лікарні після самостійного заварювання локшини або супу, дуже часто мають серйозні опіки і потім довго відновлюються.

Як правило, діти і підлітки, під час приготування таких страв, впускають на себе страву або обливаються окропом, заварюючи їжу. Найчастіше вони отримують опіки рук, грудей, живота і ніг.

Вчені проаналізували дані про дитячі опіки майже за 10-річний період. Вони встановили, що жертвами таких опіків стають дошкільнята та діти молодшого шкільного віку.

Фахівці вважають, що вирішити цю проблему можна - більш ретельно контролювати дії дитини.

А також медики запропонували звернутися до виробників локшини і супів швидкого приготування, щоб вони зробили упаковки більш безпечними для використання і писали на них інструкцію для безпечного використання.

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Відео: РБК-Україна