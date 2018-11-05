Сбалансированное питание: Супрун рассказала о вреде и пользе углеводов

Фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Вообще углеводы делятся на два типа: полезные - те, которые усваиваются медленно, и вредные - так называемые, "быстрые" углеводы

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины, Ульяна Супрун, рассказала на своей странице в Facebook о вреде и пользе разных углеводов. В первую очередь она затронула тему неправильных диет, и классификации углеводов в целом.

"В первую очередь следует выяснить, что такое углеводы. Они бывают простыми – обычный сахар (в пирожных, конфетах), фруктоза и сахароза (в овощах и фруктах), лактоза (в молочных продуктах). И сложные – это крахмал. Сложные углеводы в основном присутствуют в картошке, хлебе, рисе, макаронах и крупах", - отметила Ульяна Супрун в начале своего поста.

По словам и.о. министра здравоохранения, вредными являются именно простые углеводы, которые содержаться в сахаре или сладостях. Дело в том, что они очень сильно воздействуют на глюкозу в крови и при достижении определенной планки провоцируют выброс инсулина в кровь. Во время такого стресса глюкоза покидает кровообращение и накапливается в печени, мышцах и жировых тканях организма.

Поэтому Супрун рекомендует снизить количество употребляемого сахара до дневной нормы в 32-50 грамм. Что касается ограничений в приеме углеводов – это все. Сложные углеводы, как и фруктоза, и лактоза приносят организму только пользу, и являются ключевыми ингредиентами большинства диет.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: (video.rbc.ua)