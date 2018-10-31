Врачи назвали топ-7 причин обостренного чувства голода

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На это влияет рацион питания, а также количество сна

Казалось бы, только недавно поели, а вы уже снова открываете дверцу холодильника? Причин такому поведению может быть несколько. Медики назвали семь основных причин обостренного чувства голода, пишет "Медикфорум".

Так, голодные позывы мы испытываем в то время, когда организму на самом деле нужна влага. Такое часто происходит с теми, кто пьет слишком мало воды. Чтобы лучше понять, в чем причина обострившегося голода, выпейте стакан воды. Если голод ложный, после этого он пройдет.

Еще одна причина постоянного желания что-то пожевать - недостаток белка в рационе питания. Помните: белок - один из ключевых питательных веществ, в котором нуждается организм.

Обратите внимание, как часто вы едите. Кроме того, когда человек слишком мало ест, а перерывы между его приемами пищи слишком большие, он тоже может чувствовать голод в течение дня. Эксперты советуют для защиты от обострений голода обязательно плотно завтракать.



Также в списке причин обострения чувства голода недостаток сна. Если человек регулярно спит меньше 7-8 часов, у него замедляется метаболизм и то и дело возникают муки голода.

Не стоит забывать и о хроническом стрессе. Вкусная и калорийная пища воздействует на рецепторы поощрения в мозге и вызывает в виде ответных реакций выработку «гормонов удовольствия», помогающих справиться с напряжением, - поэтому многие заедают стресс в буквальном смысле.



Обострения голода могут также наблюдаться при гипертиреозе - нарушении работы щитовидной железы, при котором производство гормонов оказывается избыточным. Другими симптомами этого расстройства являются нарушение менструального цикла, тремор рук, повышенная потливость, усталость, истончение и выпадение волос.



Причиной обострения голода может быть и прием лекарств. Внимательно читайте инструкцию: обычно препараты сопровождаются предупреждением о том, что могут повышать аппетит.

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Видео: РБК-Украина