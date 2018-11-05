Помогут избавиться от давления: врачи назвали продукты, полезные для гипертоников

Коллаж (РБК-Украина)

Эти продукты будут очень полезны и при других проблемах со здоровьем

По одному из последних сообщений медиков, такие продукты, как картофель и бананы, благоприятно повлияют на здоровье гипертоников. Об этом сообщает портал "Здоровье и красота круглосуточно" со ссылкой на информацию из журнала "Вестник здоровья".

Эти продукты с высоким содержанием крахмала считаются опасными с диетической точки зрения, однако их оздоровительный потенциал люди часто недооценивают, утверждают эксперты.

По рекомендациям медиков, людям, страдающим от повышенного кровяного давления, уж точно не стоит убирать из своего рациона картошку и бананы.

Перед тем, как врачи пришли к такому заключению, были проведены исследования, и в ходе комплексных наблюдений было зафиксировано, что употребление в пищу вышеперечисленных продуктов благоприятно сказывается на состоянии гипертоников. Это обусловлено тем, что в составе этих продуктов есть калий.

"Присутствие в рационе питания продуктов, содержащих калий, помогает избавиться от проблем с артериальным давлением", — констатировали эксперты.

Стоит отметить, что калий улучшает структуру крови и делает продукты с ним полезными не только при склонности к скачкам давления. Такие продукты при постоянном употреблении улучшают состояние кожи, а потому их рекомендуют тем, у кого есть дерматологические проблемы. А еще они препятствуют старению кожи и защищают от появления ранних морщин.

Однако, не стоит забывать, что, как и при применении любых других микроэлементов, важно соблюдать норму потребления, чтобы не навредить

Напомним, что, помимо картошки и бананов, калия много в орехах.

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Видео: РБК-Украина