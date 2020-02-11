Королева сердец: 5 лучших вариантов макияжа на День всех влюбленных от звезд

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Выбираем образ для самого романтичного вечера

День всех влюбленных стремительно приближается, а значит, пора определиться с образом для самой романтической ночи в году. В этот раз праздник совпал с чередой светских событий. А потому примеры самых удачных звездных образов буквально у нас перед глазами. Вдохновляемся!

Идем на красный

Классика вечернего макияжа и 14 февраля, в частности – страстный красный. Сложно придумать что-то более подходящее, когда хочется выглядеть чувственно и стильно, как того требует «сердечная» атмосфера. Как известно, этот оттенок идет всем. Главное – найти тот самый, а иакже позаботиться об идеальной базе и удачно подобрать оттенки теней. Один из самых ярких примеров с красных дорожек – Роузи Хантингтон-Уайтли. Звезда появилась на Vanity Fair с коричнево-золотистыми тенями и ярко-красными губами и буквально заворожила всех присутствующих.

Роузи любит страстные образы (фото: instagram.com/hungvanngo)

Нужная тональность

Праздничный макияж – не всегда означает яркий и кричащий. Доказано Эмили Ратаковски. Девушка обожает нейтральные тона, идеально подходящие ее цветотипу: бежевый и коричневый. И при этом выглядит на красных дорожках гармонично и стильно. На вечеринке в честь «Оскара» 2020 она блистала в привычном ей соблазнительном наряде, а дополнил образ мейк-ап от звездного визажиста Ханга Ванго в натуральных тонах. Сложно не заменить, как гармонично смотрится Ратаковски, а к тому же ничего не перенимает внимания на себя, позволяя любоваться ее совершенной фигурой. Если хочется сделать образ более «горячим», можно добавить каплю блеска.

Эмили Ратаковски предпочитает нейтральные тона (фото: instagram.com/emrata)

Глаз не отвести

Еще один вариант с натуральными тонами в вечернем макияже продемонстрировала на красной дорожке Vanity Fair Ким Кардашьян. Но визажисты постарались при этом максимально выделить глаза. Если хотите создать такой же эффект выразительного манящего взгляда, вооружайтесь карандашом и накладными ресницами. А если вы желаете «кукольный» эффект, то поэкспериментируйте со стрелками и тенями. Никки Вульф прорисовала их на складке века, тем самым зрительно сделав глаза просто огромными.

Ким в последнее время выделяет глаза (фото: instagram.com/kimkardashian)

Милая кошечка

Один из самых знаменитых «ангелов» Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол обожает подчеркивать свои главные козыри: огромные голубые глаза, пухлые губы и нежный овал лица. Поэтому даже для красных дорожек южноафриканская супермодель выбирает образы сказочных принцесс и милых кошечек. Афтепати «Оскара» 2020 не стала исключением. Повторить макияж 31-летней звезды достаточно просто, его «позывные»: изысканные стрелки, пушистые брови, блестящие губки и обилие хайлайтера.

Модель любит нежные образы (фото: instagram.com/angelcandices)

Блеснуть красотой

Барбара Палвин как-то призналась, что обожает подчеркивать в макияже что-то одно: губы или глаза. И судя по ее выходам на красные дорожки, любовь к выразительному взгляду побеждает. Причем тенями и подводками Барбара не ограничивается: часто красавицу можно увидеть с необычными стрелками, камнями и другими декоративными элементами. День всех влюбленных – чем не повод блеснуть ярким образом в духе венгерской супермодели?

Барбара за эксперименты! (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)