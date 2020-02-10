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Морская богиня: Ким Кардашьян блистает в "устричном" платье Alexander McQueen на Оскар 2020

Lite » Мода 10.02.2020 - 18:32
Морская богиня: Ким Кардашьян блистает в "устричном" платье Alexander McQueen на Оскар 2020
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда посетила афтепати премии

Ким Кардашьян далека от мира кино. Но это не мешает 39-летней знаменитости блистать на красных дорожках различных кинопремий. Событие такого масштаба, как «Оскар», она и вовсе пропустить не могла. Причем подготовилась, пожалуй, даже более тщательно, чем некоторые актеры, посетившие церемонию.

Морская богиня: Ким Кардашьян блистает в &quot;устричном&quot; платье Alexander McQueen на Оскар 2020Морская богиня: Ким Кардашьян блистает в &quot;устричном&quot; платье Alexander McQueen на Оскар 2020

Ким умеет удивлять (фото: instagram.com/kimkardashian)

На традиционную послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair она отправилась в винтажном наряде Alexander McQueen. Так называемое устричное платье из коллекции 2003-года уже стало культовым. Телесного оттенка, с тугим корсетом, шлейфом из пены оборок и «серпантином» лент, оно сделало звезду похожей на морскую богиню из какой-нибудь сказочной ленты. Роскошный образ Ким дополнили «мокрая» укладка и выразительный макияж.

Морская богиня: Ким Кардашьян блистает в &quot;устричном&quot; платье Alexander McQueen на Оскар 2020

Морская богиня: Ким Кардашьян блистает в &quot;устричном&quot; платье Alexander McQueen на Оскар 2020Ким в новом роскошном образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

В своем микроблоге Ким опубликовала множество фото с события, написав также слова восторга от своего макияжа и прически. «Боже, как же я люблю свою глэм-команду!», – не удержалась знаменитая красотка. Нужно признать, мастера действительно постарались. Безупречный мейк-ап с коричневыми тенями, графичными стрелками и телесного оттенка помадой сделал образ Ким невероятно гармоничным.

Морская богиня: Ким Кардашьян блистает в &quot;устричном&quot; платье Alexander McQueen на Оскар 2020Морская богиня: Ким Кардашьян блистает в &quot;устричном&quot; платье Alexander McQueen на Оскар 2020

Компанию на вечеринке ей составил и любимый супруг. Канье Уэст по своему обыкновению выбрал образ более спокойный. Он надел черный кожаный костюм, бежевого оттенка ботинки в тон наряду супруги, а дополнил все массивными цепями на шее и крупными солнцезащитными очками. «Свидание на Оскар 2020», – написала звезда под общими фото в своем Instagram.

Морская богиня: Ким Кардашьян блистает в &quot;устричном&quot; платье Alexander McQueen на Оскар 2020Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники остались в не меньшем восторге от образа Ким, чем она сама. «Восхитительна», «это восторг», «прекрасна», «королева» – пишут они многочисленные комментарии под фото.

Напомним, Ким обожает выходы в свет в роскошных образах. Недавно она блистала в Лондоне в необычном платье с черным кружевом.

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