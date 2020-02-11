Королева сердець: 5 кращих варіантів макіяжу на День всіх закоханих з червоних доріжок

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Вибираємо образ для найбільш романтичного вечора

День всіх закоханих стрімко наближається, а значить, пора визначитися з образом для найбільш романтичної ночі. Цього разу свято збіглося з низкою світських подій. А тому приклади найбільш вдалих зіркових образів буквально у нас перед очима. Надихаємося!

Йдемо на червоний

Класика вечірнього макіяжу і 14 лютого, зокрема – пристрасний червоний. Складно придумати щось більш підходяще, коли хочеться виглядати чуттєво і стильно, як того вимагає «серцева» атмосфера. Як відомо, цей відтінок пасує всім. Головне – знайти той самий, а також подбати про ідеальну базі і вдало підібрати відтінки тіней. Один з найяскравіших прикладів з червоних доріжок – Роузі Хантінгтон-Уайтлі. Зірка з'явилася на Vanity Fair з коричнево-золотистими тінями і яскраво-червоними губами і буквально заворожила всіх присутніх.

Роузі любить пристрастні образи (фото: instagram.com/hungvanngo)

Потрібна тональність

Святковий макіяж – не завжди означає яскравий. Доведено Емілі Ратаковскі. Дівчина обожнює нейтральні тони, що ідеально пасують її кольоротипу: бежевий і коричневий. І при цьому виглядає на червоних доріжках гармонійно і стильно. На вечірці на честь «Оскара» 2020 вона блищала в звичному їй спокусливому вбранні, а доповнив образ мейк-ап від зоряного візажиста Ханга Ванго в натуральних тонах. Складно не замінити, як гармонійно виглядає Ратаковскі, а до того ж нічого не переймає уваги на себе, дозволяючи милуватися її досконалою фігурою. Якщо хочеться зробити образ більш «гарячим», можна додати краплю блиску.

Емілі Ратаковскі віддає перевагу нейтральним тонам (фото: instagram.com/emrata)

Очей не відвести

Ще один варіант з натуральними тонами у вечірньому макіяжі продемонструвала на червоній доріжці Vanity Fair Кім Кардашьян. Але візажисти постаралися при цьому максимально виділити очі. Якщо хочете створити такий самий ефект виразного звабливого погляду, озбройтесь олівцем і накладними віями. А якщо ви бажаєте «ляльковий» ефект, то поекспериментуйте зі стрілками і тінями. Ніккі Вульф промалювала їх на складці повік, тим самим візуально зробивши очі просто величезними.

Кім останнім часом виділяє очі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Мила кішечка

Один з найбільш знаменитих «ангелів» Victoria's Secret Кендіс Свейнпол обожнює підкреслювати свої головні козирі: величезні блакитні очі, пухкі губи і ніжний овал обличчя. Тому навіть для червоних доріжок південноафриканська супермодель вибирає образи казкових принцес і милих кішечок. Афтепаті «Оскара» 2020 не стала винятком. Повторити макіяж 31-річної зірки досить просто, його «позивні»: вишукані стрілки, пухнасті брови, блискучі губки і велика кількість хайлайтера.

Модель любить ніжні образи (фото: instagram.com/angelcandices)

Блиснути красою

Барбара Палвін якось зізналася, що обожнює підкреслювати в макіяжі щось одне: губи або очі. І судячи з її виходів на червоні доріжки, любов до виразного погляду перемагає. Причому тінями і підводками Барбара не обмежується: часто красуню можна побачити з незвичайними стрілками, камінням та іншими декоративними елементами. День всіх закоханих – чим не привід блиснути яскравим макяжем в дусі угорської супермоделі?

Барбара за експерименти! (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)