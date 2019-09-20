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Кейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осени

Lite » Красота 20.09.2019 - 20:34
Кейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осени
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid) 

В этом сезоне многие знаменитости стали блондинками

Есть знаменитости, которые так часто меняют цвет волос, что эти перемены не бросаются в глаза. А есть те, чей образ стойко ассоциируется с конкретным оттенком. И когда, наконец, его обладательница решает стать на пару тонов светлее или темнее, это вызывает настоящий ажиотаж среди поклонников.

Кейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осениБелла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Этой осенью кардинальной сменой стиля удивили сразу несколько знаменитостей. Причем большинство решили стать блондинками. И не зря – золотистые, бежевые, пшеничные оттенки на пике популярности. К тому же они делают образ нежным, женственным и более мягким. Доказано на примере звезд!

Кейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осениКейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осени

Кейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осени

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кендалл Дженнер, как и все члены знаменитого семейства, от природы брюнетка. И модель, в отличие от них, никогда не сопротивлялась этому. Она не носит парики, не красит волосы в необычные оттенки и, казалось, вполне довольна положением вещей. Но этой осенью "светлый" тренд накрыл и ее. На Неделе моды в Милане Кендалл неожиданно предстала блондинкой, и, судя по ее счастливому виду, этот оттенок с ней надолго.

Кейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осениКейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осениКейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осениБелла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадид, которую все привыкли видеть в образе роковой страстной брюнетки, не раз рассказывала, что она от природы блондинка. Поменять цвет на более темный ее заставили стилисты – чтобы она кардинально отличалась от своей сестры, Джиджи Хадид. Сейчас обе девушки на пике популярности и могут позволить себе любые эксперименты. Поэтому еще летом Белла начала осветлять волосы. Недавно она придала новый оттенок своему блонду, а также сменила стрижку на удлиненное каре.

Кейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осениКейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осениКейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осени

Кейт Миддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Еще одна звезда, которая не смогла пройти мимо салона красоты– Кейт Миддлтон. 38-летняя герцогиня пока что не стала блондинкой, но осветлила волосы на несколько тонов. Теперь ее прическа выглядит свежее и нежнее, а сама икона стиля – еще более женственной.

Кейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осениКейт Миддлтон, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости, примерившие главный hair-тренд осениСальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Приятно удивила сменой стиля в светлую сторону и Сальма Хайек. Правда, с золотистыми прядями она предстала только в съемке Elle Mexico, и то архивной. Но вполне возможно, что звезда вдохновится такими роскошными фото и захочет присоединиться к вышеперечисленным знаменитостям.

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