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Роковая красотка: обворожительная Белла Хадид блистает на обложке французского ELLE

Lite » Мода 27.06.2019 - 18:56
Роковая красотка: обворожительная Белла Хадид блистает на обложке французского ELLE
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

22-летняя модель украсила новую глянцевую обложку

Белла Хадид, которая является одной из самых популярных моделей современности, порадовала поклонников новой яркой работой. 22-летняя красотка украсила обложку (а вернее – сразу две) известного глянцевого журнала – французского ELLE. Обе они получились стильными и изысканными. На первой младшая Хадид показана крупным планом. А потому отлично виден ее безупречный макияж в песочных тонах от Dior, шляпку от нью-йоркского бренда Eugenia Kim, а также серьги от Bvlgari, идеально гармонирующие с оттенком глаз Беллы.

Роковая красотка: обворожительная Белла Хадид блистает на обложке французского ELLEБелла украсила очередную глянцевую обложку (фото: instagram.com/bellahadid) 

Вторая снята на берегу моря. Здесь Белла предстала во всей красе. Она примерила женственный наряд, сплошь из вещей культового дома Dior, лицом которого является девушка. На Белле надето полупрозрачное платье с черным узором, под которыми видно нижнее белье – бюстгальтер и трусики с высокой талией, а завершают образ часы и роскошные украшения, серьги и браслет, от Bvlgari.

Роковая красотка: обворожительная Белла Хадид блистает на обложке французского ELLEЖенственная и элегантная Белла в новой съемке (фото: instagram.com/bellahadid) 

"Очень солнечная Белла Хадид на обложке нашего журнала, который появится в газетных киосках уже завтра", – написали на официальной странице глянца.  

Роковая красотка: обворожительная Белла Хадид блистает на обложке французского ELLEБелла часто блистает в съемках для глянцевых изданий (фото: instagram.com/bellahadid)

Также в сеть попали и другие образы из этой съемки. В основном стилисты сделали упор на легкие летние и в то же время элегантные наряды, которые подчеркнули чувственную красоту девушки. Сама Белла пока не поделилась с фолловерами этой работой. Зато в Instagram глянца уже полетели первые кадры со съемки. Один из них, где она сидит на песке в платье с полуобнаженной грудью, они подписали: "Гламур на странице. Одетая в легкие платья, которые передают беззаботное летнее настроение, Белла Хадид дает нам виртуозный урок чувственной элегантности!".

Роковая красотка: обворожительная Белла Хадид блистает на обложке французского ELLE

Белла для испанского Vogue (фото: instagram.com/bellahadid) 

К слову, Белла очень часто появляется на обложках лучших изданий. Только за последние три месяца она украсила два журнала Vogue – испанский и японский. А в перерывах она успевает блистать на шоу, показах и светских ивентах.

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