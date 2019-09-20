Кейт Міддлтон, Белла Хадід, Кендалл Дженнер і інші знаменитості, які приміряли головний hair-тренд осені

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

У цьому сезоні багато знаменитостей стали блондинками

Є знаменитості, які так часто змінюють колір волосся, що ці зміни не кидаються в очі. А є ті, чий образ стійко асоціюється з конкретним відтінком. І коли, нарешті, його володарка вирішує стати на пару тонів світліше або темніше, це викликає справжній ажіотаж серед шанувальників.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Цієї осені кардинальною зміною стилю здивували відразу кілька знаменитостей. Причому більшість вирішили стати блондинками. І не дарма – золотисті, бежеві, пшеничні відтінки на піку популярності. До того ж вони роблять образ ніжним, жіночним і більш м'яким. Доведено на прикладі зірок!

Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/kendalljenner)

Кендалл Дженнер, як і всі члени знаменитого сімейства, від природи брюнетка. І модель, на відміну від них, ніколи не чинила цьому опір. Вона не носить перуки, не фарбує волосся в незвичайні відтінки і, здавалося, цілком задоволена станом речей. Але цієї осені "світлий" тренд накрив і її. На Тижні моди в Мілані Кендалл несподівано постала блондинкою, і, судячи з її щасливого вигляду, цей відтінок з нею надовго.

Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла Хадід, яку всі звикли бачити в образі фатальної жагучої брюнетки, не раз розповідала, що вона від природи блондинка. Поміняти колір на більш темний її змусили стилісти – щоб вона кардинально відрізнялася від своєї сестри, Джіджі Хадід. Зараз обидві дівчини на піку популярності і можуть дозволити собі будь-які експерименти. Тому ще влітку Белла почала освітлювати волосся. Нещодавно вона надала новий відтінок своєму блонду, а також змінила стрижку на подовжене каре.

Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Ще одна зірка, яка не змогла пройти повз салон краси –Кейт Міддлтон. 38-річна герцогиня поки що не стала блондинкою, але висвітлила волосся на кілька тонів. Тепер її зачіска виглядає свіжіше і ніжніше, а сама ікона стилю – ще більш жіночною.

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Приємно здивувала зміною стилю в світлу сторону і Сальма Хайєк. Правда, з золотавими пасмами вона постала тільки в зйомках для Elle Mexico, і то архівних. Але цілком можливо, що зірка надихнеться такими розкішними фото і захоче приєднатися до вищеперелічених знаменитостей.