Как избежать дряблости кожи и растяжек после похудения: советы диетолога

Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт рассказала о причинах и средствах борьбы с этими явлениями

Девушки часто сталкиваются с проблемой, когда после похудения вместо тонкой талии получают дряблый, обвисший живот. или растяжки. В чем же таится причина и можно ли предотвратить появление этих неприятных последствий? На эти вопросы в Instagram ответила эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина, которая ранее рассказала, чем чреваты экспресс-диеты.

Она отметила, что нередко при похудении кожа теряет упругость, гладкость и привычный вид. На животе и других частях тела появляются:

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обвисание

дряблость

морщины

растяжки

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Какие у этого явления могут быть причины:

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Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Слишком быстрое похудение

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Кожа просто не успевает сократиться, когда объемы тела стремительно уменьшаются. Такое бывает, когда вы садитесь на экспресс-диеты или попросту голодаете.

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Несбалансированное питание

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Недостаток необходимых элементов в пище - это нехватка "кирпичиков" для строительства новых клеток. Из-за этого кожа не успевает вовремя обновляться. Плюс не образовывается достаточного количества коллагена и эластина. Это белки соединительных тканей нашего организма, которые, в том числе, делают кожу прочной и упругой и позволяют ей нормально сокращаться.

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Нехватка воды

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Обезвоженность замедляет обменные процессы в клетках кожи. Кожа становится сухой, морщинистой, подвержена преждевременному старению. Кроме того, неправильный режим питья способствует образованию отеков.



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Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Недостаток внешнего питания/увлажнения для кожи

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Кожа должна получать питательные вещества и увлажнение не только изнутри, но и снаружи. Но и одними только кремами дряблую кожу убрать невозможно.

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Отсутствие физической активности

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Недостаток движения - это не только дряблость мышц, которая отражается и на внешнем виде кожи, это еще и плохой лимфоток. Застой лимфы означает, что токсины из клеток выводятся плохо, питательные вещества и вода к ним тоже практически не поступают. Откуда же взяться упругой коже!

Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Что же делать, чтобы при похудении кожа оставалась подтянутой?

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Сбалансированное питание

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Нашему организму каждый день нужен “строительный материал” в виде достаточного количества макро- и микронутриентов. И энергия в виде достаточного количества калорий.

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Белки, которые мы получаем с пищей, расщепляются на аминокислоты, их организм использует в процессе строительства новых клеток. Из них же создает коллаген и эластин, от которых напрямую зависит эластичность и упругость нашей кожи. Без белка рассчитывать на обновление любых тканей, и кожи в том числе, не приходится.

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Жиры - это молодость кожи. Именно из них мы получаем незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые, помимо прочего, улучшают питание тканей. Без жиров невозможна правильная работа гормональной системы, изменения в которой отражаются на нашем внешнем виде просто мгновенно.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀⠀

Сложные углеводы - это наша энергия. Если ее мало, то биохимические процессы замедляются, и питательные вещества просто не усвоятся.

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Калорийность дневного рациона должна быть достаточной, чтобы похудение не было резким. Иначе кожа (особенно после 35 лет) не успеет адаптироваться к новым объемам тела. Более, чем на 20% я калорийность снижать очень не рекомендую. Это даст вам похудение на 300-700 г в неделю и позволит терять объемы с оптимальной скоростью.

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Физические нагрузки

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Тонус мышц влияет на кожу непосредственно: на дряблых мышцах упругой кожи не бывает. Кроме того, физическая активность разгоняет лимфо- и кровоток, улучшая питание кожи и снижая отечность.

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Уход за кожей

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Увлажнение и лимфодренажные процедуры.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Напомним, диетолог-нутрициолог Лора Филиппова рассказала, как вычислить свою оптимальную физическую нагрузку.

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