ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як уникнути в'ялості шкіри і розтяжок після схуднення: поради дієтолога

Lite » Краса 26.09.2019 - 08:36
Як уникнути в'ялості шкіри і розтяжок після схуднення: поради дієтолога
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Експерт розповіла про причини і засоби боротьби з цими явищами

Дівчата часто стикаються з проблемою, коли після схуднення замість тонкої талії отримують в'ялий, обвислий живіт. або розтяжки. У чому ж криється причина і чи можна запобігти появі цих неприємних наслідків? На ці питання в Instagram відповіла експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина, яка раніше розповіла, чим загрожують експрес-дієти.

Вона зазначила, що нерідко при схудненні шкіра втрачає пружність, гладкість і звичний вигляд. На животі та інших частинах тіла з'являються:

  • обвисання
  • в'ялість
  • зморшки
  • розтяжки


Які у цього явища можуть бути причини:

Як уникнути в'ялості шкіри і розтяжок після схуднення: поради дієтолога

Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Занадто швидке схуднення

Шкіра просто не встигає скоротитися, коли обсяги тіла стрімко зменшуються. Таке буває, коли ви сідаєте на експрес-дієти або просто голодуєте.

Незбалансоване харчування

Брак необхідних елементів в їжі - це брак "цеглинок" для будівництва нових клітин. Через це шкіра не встигає вчасно оновлюватися. Плюс не утворюється достатньої кількості колагену і еластину. Це білки сполучних тканин нашого організму, які, в тому числі, роблять шкіру міцною і пружною і дозволяють їй нормально скорочуватися.

Нестача води

Зневоднення уповільнює обмінні процеси в клітинах шкіри. Шкіра стає сухою, зморшкуватою, схильна до передчасного старіння. Крім того, неправильний режим пиття сприяє утворенню набряків.

Як уникнути в'ялості шкіри і розтяжок після схуднення: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Недолік зовнішнього живлення/зволоження шкіри

Шкіра повинна отримувати поживні речовини і зволоження не тільки зсередини, але і зовні. Але і одними лише кремами в'ялу шкіру прибрати неможливо.

Відсутність фізичної активності

Недолік руху - це не тільки в'ялість м'язів, яка відбивається і на зовнішньому вигляді шкіри, це ще й поганий лимфоток. Застій лімфи означає, що токсини з клітин виводяться погано, поживні речовини і вода до них теж практично не надходять. Звідки ж узятися пружній шкірі!

Як уникнути в'ялості шкіри і розтяжок після схуднення: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Що ж робити, щоб при схудненні шкіра залишалася пружною?

Збалансоване харчування

Нашому організму щодня потрібен "будівельний матеріал" у вигляді достатньої кількості макро - і мікронутрієнтів. І енергія у вигляді достатньої кількості калорій.

Білки, які ми отримуємо з їжею, розщеплюються на амінокислоти, їх організм використовує в процесі будівництва нових клітин. З них же створює колаген і еластин, від яких безпосередньо залежить еластичність і пружність шкіри. Без білка розраховувати на оновлення будь-яких тканин та шкіри у тому числі, не доводиться.

Жири - це молодість шкіри. Саме з них ми отримуємо незамінні поліненасичені жирні кислоти Омега-3 і Омега-6, які, крім іншого, покращують живлення тканин. Без жирів неможливе правильна робота гормональної системи, зміни в якій відображаються на нашому зовнішньому вигляді просто миттєво.

Як уникнути в'ялості шкіри і розтяжок після схуднення: поради дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Складні вуглеводи - це наша енергія. Якщо її мало, то біохімічні процеси сповільнюються, і поживні речовини просто не засвояться.


Калорійність денного раціону повинна бути достатньою, щоб схуднення не було різким. Інакше шкіра (особливо після 35 років) не встигне адаптуватися до нових обсягів тіла. Більш, ніж на 20% я знижувати калорійність дуже не рекомендую. Це дасть вам схуднення на 300-700 р на тиждень і дозволить втрачати обсяги з оптимальною швидкістю.

Фізичні навантаження

Тонус м'язів впливає на шкіру безпосередньо: на в'ялих м'язах пружної шкіри не буває. Крім того, фізична активність розганяє лімфо - і кровообіг, покращуючи живлення шкіри і знижуючи набряклість.

Догляд за шкірою

Зволоження і лімфодренажні процедури.

Як уникнути в'ялості шкіри і розтяжок після схуднення: поради дієтолога
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Нагадаємо, дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова розповіла, як вирахувати своє оптимальне фізичне навантаження.

Як прибрати жир на животі: фітнес-тренер дала ефективні рекомендації Меню для холодної пори року: що варто включити в раціон
Новини України схудненнядієтологкрасота
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся