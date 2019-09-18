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Почему экспресс-диеты не эффективны: эксперт дала исчерпывающий ответ

Lite » Еда 18.09.2019 - 08:34
Почему экспресс-диеты не эффективны: эксперт дала исчерпывающий ответ
Иллюстративное фото (instagram.com/katya_medushkina)

Эксперт по похудению рассказала, чем грозит быстрое похудение

Как правило, похудение – это длительный процесс, к которому не все оказываются готовы. Многим хочется получить результат здесь и сейчас, и тогда они прибегают к экспресс-диетам в надежде в два счета расстаться с лишними кило и проснуться на размер меньше. Чем опасно быстрое снижение веса и почему к нему не следует прибегать даже в крайних случаях на странице в instagram рассказала эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина, которая научила худеть без изнурительных тренировок.

То, что похудение - это долго - одна из самых частых отговорок тех, кому нужно сбросить вес. Ведь результат, в зависимости от стартового веса, будет только через месяц-два, а то и полгода, а тратиться время и терпеть неудобства приходится здесь и сейчас.

Именно поэтому диеты “три дня на гречке / кефире / яблоках / куриной грудке и т.д.” очень популярны. Ведь если на монодиете просидеть 4-7-10 дней, то результат будет здесь и сейчас.

Почему экспресс-диеты не эффективны: эксперт дала исчерпывающий ответ

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем чреваты экспресс-диеты и почему к ним не стоит прибегать:

  • Откат к прежнему весу, а скорее всего - гораздо большему, произойдет обязательно. Просто потому, что вы не сможете жить всю оставшуюся жизнь на салате или бананах. Рано или поздно вы начнете есть, как привыкли - а значит и калорий набирать, сколько и раньше. А скорее всего - намного больше, потому изголодавшийся на диете организм потребует вернуть все, что вы ему не додали.

Почему экспресс-диеты не эффективны: эксперт дала исчерпывающий ответ

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • При быстром похудении качество вашего тела неизбежно испортится, кожа просто не умеет так стремительно сокращаться - она обвиснет, станет дряблой, могут появиться растяжки.

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