Почему экспресс-диеты не эффективны: эксперт дала исчерпывающий ответ

Эксперт по похудению рассказала, чем грозит быстрое похудение
Как правило, похудение – это длительный процесс, к которому не все оказываются готовы. Многим хочется получить результат здесь и сейчас, и тогда они прибегают к экспресс-диетам в надежде в два счета расстаться с лишними кило и проснуться на размер меньше. Чем опасно быстрое снижение веса и почему к нему не следует прибегать даже в крайних случаях на странице в instagram рассказала эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина, которая научила худеть без изнурительных тренировок.
То, что похудение - это долго - одна из самых частых отговорок тех, кому нужно сбросить вес. Ведь результат, в зависимости от стартового веса, будет только через месяц-два, а то и полгода, а тратиться время и терпеть неудобства приходится здесь и сейчас.
Именно поэтому диеты “три дня на гречке / кефире / яблоках / куриной грудке и т.д.” очень популярны. Ведь если на монодиете просидеть 4-7-10 дней, то результат будет здесь и сейчас.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Чем чреваты экспресс-диеты и почему к ним не стоит прибегать:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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