Эксперты развенчали 6 популярных мифов о здоровом образе жизни

Иллюстративное фото (pxhere.com)

Интенсивные спортивные тренировки не должны превышать в своем объеме 5 часов в неделю, говорят специалисты

Специалисты разоблачили несколько популярных мифов о здоровом образе жизни и назвали популярные заблуждения о том, какие действия способствуют укреплению здоровья. Об этом сообщают росСМИ.

Не есть после шести

Как констатировали ученые, постоянный отказ от приема пищи по вечерам способствует замедлению обменных процессов и может привести к опасному для здоровья снижению уровня сахара в крови. Также отмечается, ято те, кто обычно отказываются от ужина, тенденциозно употребляют больше калорий во время завтрака и обеда.

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Интенсивные спортивные тренировки не должны превышать в своем объеме 5 часов в неделю - в противном случае возникает риск надорвать сердце.

Эффект сауны

Специалисты считают, что теорию о пользе пота породила миф о пользе "топки жиров" с помощью сауны. Как подтвердили исследования, на самом деле количество пота не сказывается ни на эффективности тренировок, ни на расходе калорий в сауне.

Завтрак съешь сам

Согласно неписанному правилу, завтракать нужно обязательно. Впрочем, ученые отмечают, что если после пробуждения после сна аппетит отсутствует, возбуждать его насильно неправильно. По этому вопросу также были проведены эксперименты - люди, которые пропускали завтрак, за день съедали меньшее количество еды и калорий, чем те, кто принимал пищу с утра.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бегать полезно для всех

Последствиями увлеченности бегом могут быть его передозировки, ведущие к утолщению стенок сердца, а также к окислительному стрессу. Бегать желательно не более 30-50 минут в день, и то при условии, что для человека это не выматывает. Эксперты напомнили, что для нетренированных тучных людей бег может быть опасен.

Раздельное питание

Большинство научных специалистов утверждают, что можно не бояться одновременного употребления белков и углеводов, поскольку за их переработку отвечают разные отделы ЖКТ. Организм от природы снабжен механизмами, которые позволяют получить максимум пользы от пищи.

Ранее сообщалось, что и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун развенчала некоторые мифы о молоке, а также объяснила, что способность "восприятия" молочных продуктов с возрастом снижается.

Напомним, украинский педиатр, врач высшей категории, писатель, телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, применимы ли основные принципы сохранения здоровья ребенка для взрослого человека.

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Видео: РБК-Украина