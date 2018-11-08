Супрун рассказала, что нужно знать о молоке и молочных продуктах

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Эксперт утверждает, что молоко - важная составляющая рациона населения

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун развенчала некоторые мифы о молоке, а также объяснила, что способность "восприятия" молочных продуктов с возрастом снижается. Об этом эксперт сообщила на своей странице в Facebook.

"Некоторые исследования указывают, что полезная мутация, которая дала нам возможность без проблем потреблять молоко, состоялась, с точки зрения эволюции, относительно недавно - примерно в период одомашнивания коров и коз. С тех пор молоко стало важной составляющей рациона - как хороший источник питательных веществ, кальция и витамина D", - пишет Ульяна Супрун.

Эксперт утверждает, что на данный момент почти три четверти взрослого населения живут со сниженной способностью переваривать лактозу. В таких случаях Супрун советует питаться молочными продуктами без лактозы и есть их понемногу, но регулярно.

Супрун отмечает: "В исследовании Американского национального института здоровья сказано, что если употреблять за один прием пищи не более 12 грамм лактозы (примерно чашка молока или две чашки йогурта), то симптомы лактозной недостаточности будут минимальными или вовсе не будут наблюдаться".

Однако тем, у кого подобных проблем не наблюдается, Супрун рекомендует не увлекаться молочкой с высоким процентом жидкости и употреблять не более 2-3 порции в день.

"Молочные продукты можно и нужно употреблять, но они не должны быть основой рациона. Если вы чувствуете дискомфорт после употребления таких продуктов - проконсультируйтесь со своим врачом", - подытожила Ульяна Супрун.

Скриншот поста: (facebook.com/ulanasuprun)

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Видео: (video.rbc.ua)