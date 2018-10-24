Здоровый образ жизни: эксперты развенчали три основных мифа

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Популярные методы похудения подходят не всем людям

Не все методы, которые пропагандируются в здоровом образе жизни универсальны и подходят абсолютно всем людям. Об этом пишет "Сегодня".

По данным социологического исследования, только две трети украинцев довольны своей физической формой. При чем среди недовольных – большинство женщины. Они изводят себя тренировками, диетами и переходят на вегетарианство. Однако эксперты считают, что распространенные методы здорового образа жизни подходят далеко не всем.

Миф 1. Универсальная диета.

Правда: На самом деле универсальных диет не существует. Для каждого человека диета должна составляться индивидуально, с учетом пола, возраста и образа жизни. Также важную роль при составлении диеты играет история болезни и перенесенные заболевания в прошлом.

Миф 2. Веганство полезно любому человеку.

Правда: Далеко не всем подходит рацион вегана. Молодым женщинам необходимо включать в свой рацион продукты животного происхождения. Это необходимо для поддержания гормонального фона, отмечают диетологи. Кроме того, такие продукты могут восполнить недостаток железа в организме. Детям и подросткам нельзя отказываться от молока. А вот взрослые могут его не пить, так как молоко усиливает выработку инсулина в крови и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.

Миф 3. Победить лишний вес можно только благодаря изнурительным тренировкам на тренажерах.

Правда: На самом деле тренажеры нужны только лишь для поддержания формы. Врачи не рекомендуют людям с большим весом заниматься в тренажерном зале, так как это будет тормозить динамику по весу. Занятия на тренажерах повышают уровень гормона кортизола.

Совсем отказываться от физических упражнений не стоит, но делать упор на кросс-фит или тяжелую атлетику – врачи не советуют. Самые подходящие виды нагрузки – это спортивная ходьба, плавание, йога и пилатес.

Кстати, ранее мы писали о том, что диетолог рассказала, стоит ли отказываться от ужина во время похудения.

А также мы рассказывали о том, что ученые разработали "коктейль" с индийской специей, позволяющий прожить больше 100 лет.

Видео: РБК-Украина