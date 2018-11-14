Експерти розвінчали 6 популярних міфів про здоровий спосіб життя

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Інтенсивні спортивні тренування не повинні перевищувати в своєму обсязі 5 годин на тиждень, кажуть фахівці

Фахівці викрили кілька популярних міфів про здоровий спосіб життя та назвали популярні омани про те, які дії сприяють зміцненню здоров'я. Про це повідомляють росЗМІ.

Не їсти після шостої

Як констатували науковці, постійний відмова від прийому їжі по вечорах сприяє уповільненню обмінних процесів та може призвести до небезпечного для здоров'я зниження рівня цукру в крові. Також зазначається, що ті, хто зазвичай відмовляються від вечері, тенденційно споживають більше калорій під час сніданку та обіду.

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Інтенсивні спортивні тренування не повинні перевищувати в своєму обсязі 5 годин на тиждень - в іншому випадку виникає ризик надірвати серце.

Ефект сауни

Фахівці вважають, що теорію про користь поту породив міф про користь "топки жирів" за допомогою сауни. Як підтвердили дослідження, насправді кількість поту не позначається ані на ефективності тренувань, ані на витраті калорій у сауні.

Сніданок з'їж сам

Згідно з неписаним правилом, снідати потрібно обов'язково. Втім, науковці зазначають, що якщо після пробудження після сну апетит відсутній, порушувати його насильно неправильно. З цього питання також були проведені експерименти - люди, які пропускали сніданок, за день з'їдали меншу кількість їжі і калорій, ніж ті, хто їв з ранку.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бігати корисно для всіх

Наслідками захопленості бігом можуть бути його передозування, що ведуть до потовщення стінок серця, а також до окислювальному стресу. Бігати бажано не більше 30-50 хвилин на день, і то за умови, що людину це не вимотує. Експерти нагадали, що для нетренованих огрядних людей біг може бути небезпечний.

Роздільне харчування

Більшість науковців стверджують, що можна не боятися одночасного вживання білків і вуглеводів, оскільки за їх переробку відповідають різні відділи ШКТ. Організм від природи забезпечений механізмами, які дозволяють отримати максимум користі від їжі.

Раніше повідомлялося, що в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала деякі міфи про молоко, а також пояснила, що здатність "сприйняття" молочних продуктів з віком знижується.

Нагадаємо, український педіатр, лікар вищої категорії, письменник, телеведучий Євген Комаровський розповів про те, чи застосовні основні принципи збереження здоров'я дитини для дорослої людини.

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Відео: РБК-Україна