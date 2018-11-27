Эксперт озвучил 5 принципов здорового питания зимой

Специалист рассказала, как есть и не полнеть
Даже здоровым людям с нормальным пищеварением полезно питаться по сезонам. В холодное время еда должна быть согревающей, богатой питательными веществами и маслянистой, чтобы давать энергию и укреплять иммунитет. О том, какого питания придерживаться в зимний период, рассказала диетолог и терапевт Ирина Попова, передает Cosmo.
70% иммунитета находится в кишечнике, поэтому для поддержания здоровья нужно минимизировать процессы брожения. Исключите все бобовые, сырые овощи (их лучше запечь в духовке), алкоголь, соки в пакетах и газировку. Отдавайте предпочтение выпечке без дрожжей.
Добавляйте в блюда "согревающие" специи. Куркума, гвоздика, фенхель подойдут для запекания овощей и соусов. Тимьян, розмарин, эстрагон — для рыбы, мяса и птицы. Корицу добавляйте в выпечку и горячие напитки. Приправы не только обогатят вкус еды, но и поддержат организм в непростой зимний период.
Включите в ежедневный рацион горячий суп. ЗОЖные варианты — густой минестроне, а еще тыквенное, морковное, свекольное пюре с растительным молоком. Супы быстро насыщают и согревают организм, поддерживают кислотно-щелочной баланс.
В рационе желательно ограничить продукты, в которых содержится избыток фруктозы. Она чаще вызывает процессы брожения с последующим воспалением кишечника. Сократите количество груши, манго, винограда, хурмы, фиников, изюма и чернослива. Лучше выбрать ягоды, мандарины, киви, спелые бананы и ананасы.
Суточный минимум калорий зимой нужно увеличить на 200−300 за счет включения "активного" белка — нежирное мясо, рыба, птица. При этом не стоит снижать физические нагрузки, иначе наберете вес.
Фото: (pixabay.com)
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