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Эксперт озвучил 5 принципов здорового питания зимой

Lite » Красота и Здоровье 27.11.2018 - 09:36
Эксперт озвучил 5 принципов здорового питания зимой
Фото: (pxhere.com)

Специалист рассказала, как есть и не полнеть

Даже здоровым людям с нормальным пищеварением полезно питаться по сезонам. В холодное время еда должна быть согревающей, богатой питательными веществами и маслянистой, чтобы давать энергию и укреплять иммунитет. О том, какого питания придерживаться в зимний период, рассказала диетолог и терапевт Ирина Попова, передает Cosmo.

Правило № 1

70% иммунитета находится в кишечнике, поэтому для поддержания здоровья нужно минимизировать процессы брожения. Исключите все бобовые, сырые овощи (их лучше запечь в духовке), алкоголь, соки в пакетах и газировку. Отдавайте предпочтение выпечке без дрожжей.

Эксперт озвучил 5 принципов здорового питания зимой

Правило № 2

Добавляйте в блюда "согревающие" специи. Куркума, гвоздика, фенхель подойдут для запекания овощей и соусов. Тимьян, розмарин, эстрагон — для рыбы, мяса и птицы. Корицу добавляйте в выпечку и горячие напитки. Приправы не только обогатят вкус еды, но и поддержат организм в непростой зимний период.

Эксперт озвучил 5 принципов здорового питания зимой

Правило № 3

Включите в ежедневный рацион горячий суп. ЗОЖные варианты — густой минестроне, а еще тыквенное, морковное, свекольное пюре с растительным молоком. Супы быстро насыщают и согревают организм, поддерживают кислотно-щелочной баланс.

Эксперт озвучил 5 принципов здорового питания зимой

Правило № 4

В рационе желательно ограничить продукты, в которых содержится избыток фруктозы. Она чаще вызывает процессы брожения с последующим воспалением кишечника. Сократите количество груши, манго, винограда, хурмы, фиников, изюма и чернослива. Лучше выбрать ягоды, мандарины, киви, спелые бананы и ананасы.

Эксперт озвучил 5 принципов здорового питания зимой

Правило № 5

Суточный минимум калорий зимой нужно увеличить на 200−300 за счет включения "активного" белка — нежирное мясо, рыба, птица. При этом не стоит снижать физические нагрузки, иначе наберете вес.

Эксперт озвучил 5 принципов здорового питания зимойФото: (pixabay.com)

Раньше мы писали, как меньше есть. Диетологи назвали 10 способов обмануть чувство голода.

Напомним также, что ранее мы рассказывали о 5 продуктах, которых следует избегать во время беременности.

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Видео: (video.rbc.ua)

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