Как меньше есть: 10 способов обмануть чувство голода

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Как есть меньше обычного и не страдать от чувства голода

Пожалуй, самая труднопреодолимая причина, которая мешает похудеть – это чувство голода. Признайтесь, как часто с легкостью вы говорили себе по утрам, что сегодня садитесь на диету, но уже к вечеру чувство голода ставало таким невыносимым, что все попытки начать борьбу с лишними килограммами терпели фиаско? Но есть хитрости, которые помогут вам меньше есть и при этом не мучиться от голода, пишет ELLE.

Обратите внимание на эти 10 советов.

1. Ешьте в тишине

Последние исследования доказали, что, когда мы едим под музыку или при включенном телевизоре, мы увлекаемся и съедаем больше. К тому же нам сложнее противостоять соблазну съесть что-нибудь сладкое или жирное.

2. Прогуляйтесь перед едой

Согласно исследованиям шотландских ученых, прогулка на свежем воздухе перед едой снижает чувство голода. Причина — в насыщении организма кислородом. Если у вас нет возможности прогуляться, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов или же небольшую зарядку.

3. Понюхайте яблоко, банан или мяту

Американские диетологи провели исследование о взаимосвязи ароматов и аппетита и выяснили, что те, кто перед едой нюхали яблоки, бананы или мяту, в итоге съедали меньше и, как следствие, легче сбрасывали лишний вес. В тесте приняло участие 3000 человек.

Фото: unsplash.com

4. Обращайте внимание на цвет

Уже давно доказано, что синий цвет способствует снижению аппетита. А вот красный, оранжевый и желтый, наоборот, его пробуждают. Поэтому на праздничный ужин мы вам рекомендуем всегда надевать синее платье. Можно также завести дома синюю скатерть и кобальтовую посуду.

5. Ударьтесь в детство

Купите себе набор детской посуды - так вы постепенно приучите себя к маленьким порциям. И забудьте о добавке.

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6. Прислушивайтесь к себе

Прислушивайтесь к сигналам своего организма и ешьте только тогда, когда испытываете чувство голода. Как только оно исчезает, тут же останавливайтесь. Если чувства голода нет, не ходите обедать за компанию или потому, что пришло время обеда.

7. Наслаждайтесь едой

Не надо себя наказывать, морить голодом и есть невкусную пищу. Оставьте в своем рационе немного сладостей и жареного жирного мяса, если вы это любите. Просто скажите себе, что будете есть этого совсем немного и всего один раз в неделю. Найдите рецепты вкусных и полезных блюд — всевозможных морепродуктов и салатов с оливковым маслом. Получайте удовольствие от их приготовления.

Фото: unsplash.com

8. Высыпайтесь

Американские ученые в течение 15 лет наблюдали за 68 000 пациентов и пришли к выводу, что тот, кто спит 5-6 часов в сутки более склонен к ожирению, чем те, кто спит 7-8 часов. Поэтому, если хотите похудеть, ложитесь спать пораньше и избегайте слишком обильных ужинов. Активная фаза пищеварения мешает спокойному сну.

9. Считайте шаги

Купите себе прибор, измеряющий количество шагов за день (они встроены в некоторые модели телефонов и часов) и записывайте, сколько шагов вы сделали за день. Ваша цель — достичь уровня в 10 000 шагов в день, если, конечно, вы не занимаетесь активными видами спорта.

10. Чистим зубы после еды

Сразу после ужина идите в ванную и почистите зубы. Тогда вам не захочется еще раз перекусить перед сном.

Ранее мы публиковали советы диетолога, как не набрать вес зимой. По ее словам, следует придерживаться дробного питания. Его базовое условие - частое употребление пищи в течение дня небольшими порциями. Этот же метод обеспечивает постоянную сытость и быстрый метаболизм, что помогает не поправляться.

Напомним, включение определенных продуктов питания в рацион в зимний период поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Они помогут организму адаптироваться к погодным условиям, являющимся для него серьезным стрессом. Диетолог рассказала, на какие продукты следует налегать зимой.

Мы также сообщали, что эксперты рассказали, чем "заедать" стресс полезно. Люди, которые употребляют в пищу овощей по макисмуму значительно меньше подвержены стрессам, чем тем, кто ест овощи мало или не кушает их вовсе. В целом, от трех до четырех порций овощей в день снижают уровень стресса на 12% больше, чем всего одна порция или ни одной.

Видео: РБК-Украина