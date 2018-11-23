5 продуктов, которых следует избегать во время беременности

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Топ возглавляет сырое мясо

После радостного известия о том, что Вы ждете ребенка, возникает куча вопросов. И один из первых - как изменить рацион, чтобы малыш получал исключительно полезные компоненты и хорошо себя чувствовал? Эксперты назвали список запрещенных и нерекомендуемых продуктов для будущих мам, передает российское СМИ.

1. Сырое мясо

Может содержать листерии. Симптомы: жар, головная боль, боли в шее, диарея. Листериоз опасен для беременных, потому что может спровоцировать преждевременные роды или заразить ребенка. Менее опасен стейк прожарки "rare" или "medium rare".

2. Сырая или недоготовленная рыба и морепродукты

Суши с сырой рыбой делают не столь часто, но все равно лучше предупредить: там может быть сальмонелла. В США от нее ежегодно умирает 450 человек. У детей и беременных реакция на сальмонеллу может быть очень непредсказуемой, включая страшную диарею и обезвоживание.

3. Некоторые виды готовой рыбы

Марлин, большеглазый тунец, макрель и акула могут накапливать в организме ртуть, и во время беременности питаться ими не стоит. Ртуть влияет на ЦНС ребенка и может привести к отставанию в развитии. Лучше питаться рыбой, которая безопасна для организма - например, сардиной. Также стоит избегать любой копченой рыбы.

4. Непастеризованный сыр

Многие мягкие сыры не подвергаются пастеризации, и в них тоже бывают листерии. Напомним, что листерии - род грамположительных палочковидных бактерий. Некоторые виды являются возбудителями заболеваний животных и человека.

5. Сырые яйца

Главная опасность сырых яиц в том, что они могут стать источником заражения сальмонеллезом. Конечно же, перед продажей продукт проходит специальный санитарно-эпидемиологический контроль, но, тем не менее, от риска подцепить заразу никто не застрахован.

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Видео: РБК-Украина