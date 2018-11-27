Експерт озвучив 5 принципів здорового харчування взимку

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Фахівець розповіла, як їсти і не товстіти

Навіть здоровим людям з нормальним травленням корисно харчуватися по сезонах. У холодну пору їжа повинна бути зігріваючою, багатою поживними речовинами і маслянистою, щоб давати енергію і зміцнювати імунітет. Про те, якого харчування дотримуватися в зимовий період, розповіла дієтолог і терапевт Ірина Попова, передає Cosmo.

Правило № 1

70% імунітету знаходиться в кишечнику, тому для підтримки здоров'я потрібно мінімізувати процеси бродіння. Виключіть всі бобові, сирі овочі (їх краще запекти в духовці), алкоголь, соки в пакетах і газовану воду. Віддавайте перевагу випічці без дріжджів.

Правило № 2

Додавайте у страви "зігріваючі" спеції. Куркума, гвоздика, фенхель підійдуть для запікання овочів і соусів. Чебрець, розмарин, естрагон — для риби, м'яса і птиці. Додавайте корицю в випічку і гарячі напої. Приправи не тільки збагатять смак їжі, але й підтримають організм в непростий зимовий період.

Правило № 3

Включіть в щоденний раціон гарячий суп. ЗОЖні варіанти — густий мінестроне, а ще гарбузова, морквяне, бурякове пюре з рослинним молоком. Супи швидко насичують і зігрівають організм, підтримують кислотно-лужний баланс.

Правило № 4

В раціоні бажано обмежити продукти, в яких міститься надлишок фруктози. Вона частіше викликає процеси бродіння з подальшим запаленням кишечника. Скоротіть кількість груші, манго, виноград, хурму, фініків, родзинок і чорносливу. Краще вибрати ягоди, мандарини, ківі, стиглі банани та ананаси.

Правило № 5

Добовий мінімум калорій взимку потрібно збільшити на 200-300 за рахунок включення "активного" білка — нежирне м'ясо, риба, птиця. При цьому не варто знижувати фізичні навантаження, інакше наберете вагу.

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