"Добавим немного перца": Супрун рассказала, что нужно знать о пряностях

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С пряностями следует быть осторожными

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун рассказала украинцам, что пряности не только придают вкус еде, но и улучшают пищеварение. Однако не стоит употреблять их в больших количествах. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Супрун утверждает, что пряности не являются лекарством, а доказательства успешного использования приправ для лечения отсутствуют. К примеру, противоопухолевые эффекты некоторых пряностей были доказаны, но только в лабораторных условиях. На животных или людях такие исследования еще не проводились.

Однако пряности имеют некоторые особенности: например, они влияют на пищеварение и набор веса, а также действуют на мозг и ощущения. Приправы также способствуют длительному сохранению пищи и имеют антимикробные свойства.

Скриншот поста: (facebook.com/ulanasuprun)

"В то же время с пряностями следует быть осторожными. Лучше не добавлять их в больших количествах в еду, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если же добавляете пряности - будьте внимательны, какие именно", - пишет Супрун.

Эксперт утверждает, что порой под видом корицы продают кору растения коричника китайского или кассии. Эта специя имеет слабый аромат, впрочем содержит много кумарина - токсичного для печени вещества с канцерогенными свойствами.

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Видео: РБК-Украина