"Додамо трохи перцю": Супрун розповіла, що потрібно знати про прянощі

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З прянощами слід бути обережними

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям, що прянощі не тільки додають смак їжі, але й покращують травлення. Однак не варто вживати їх у великих кількостях. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Супрун стверджує, що прянощі не є ліками, а докази успішного використання приправ для лікування відсутні. Приміром, протипухлинні ефекти деяких прянощів були доведені, але тільки в лабораторних умовах. На тваринах або людях такі дослідження ще не проводилися.

Однак прянощі мають деякі особливості: наприклад, вони впливають на травлення і набір ваги, а також діють на мозок і відчуття. Приправи також сприяють тривалому збереженню їжі і мають антимікробні властивості.

Скріншот поста: (facebook.com/ulanasuprun)

"У той же час з прянощами слід бути обережними. Краще не додавати їх у великих кількостях в їжу, якщо є проблеми з шлунково-кишковим трактом. Якщо ж додати прянощі - будьте уважні, які саме", - пише Супрун.

Експерт стверджує, що часом під виглядом кориці продають кору рослини коричника китайського або касії. Ця спеція має слабкий аромат, втім містить багато кумарину - токсичної для печінки речовини з канцерогенними властивостями.

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Відео: РБК-Україна