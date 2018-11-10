Супрун рассказала, почему нельзя отказываться от жиров

Фото: Уляна Супрун (kmu.gov.ua)

Уляна Супрун утверждает, что многие совершают ошибку, значительно сокращая или отказываясь от жиров в рационе полностью

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала о пользе жиров и почем от них не стоит отказываться в рационе полностью. Пост об этом она опубликовала на Facebook.

По словам Супрун, полезные пищевые жиры должны быть в достаточном количестве в дневном рационе, ведь они обеспечивают организм энергией, поддерживают рост клеток, помогают контролировать уровень холестерина и артериальное давление, а также помогают организму поглощать жизненно-важные питательные вещества.

Чиновница рассказала, что многие в силу причин связанных с красотой и здоровьем стараются вообще избегать жирной пищи и покупать все обезжиренное, а потому она вместе с Дарьей Озерной и "UA: Радио Культура" решили разобраться в том, какое место должны жиры в нашем питании.

"Многих людей пугает слово холестерин. Поэтому они отказываются от животных жиров или выбирают только масла. Зато делать этого не стоит. Ведь нам нужны жирные кислоты различного происхождения и холестерин. В условиях если мы питаемся разнообразно (включая животными жирами), не имеем болезней печени и физически активны - уровень холестерина в крови будет здоров", - пишет Уляна.

Супрун подчеркнула, что не бывает "хорошего" и "плохого" холестерина и это ни что иное, как "две стороны одного процесса транспорта холестерина в крови". Для нашего организма важен баланс. К примеру, проблемы с животными жирами могут возникнуть, если их употреблять в избыточном количестве.

"Они должны составлять не верхушку пищевой пирамиды, а ее середину, в рационе они не должны преобладать. Без холестерина мы рискуем столкнуться с бесплодием, депрессию, авитаминоз и слабый иммунитет", - сказала Уляна Супрун.

Также она перечислила несколько советов по поводу употребления жиров:

Важно сохранять баланс жирности молочных продуктов. Это связанно с тем, что обезжиренная молочная продукция вместе с калориями теряет витамины A и D, а еще не вызывает ощущение сытости, что может заставить нас переедать. Также обязательно стоит соблюдать умеренность при употреблении молочных продуктов, особенно с высокой жирностью. Если не превышать дневную норму калорий, то жирное молоко или йогурт не влияют на вес.

Нужно стараться не жарить на растительном масле, поскольку такой вид готовки никак нельзя назвать здоровым решением. При повышении температуры масла могут становиться вредными, и еда - слишком жирной и калорийной. Кроме того, во время жарки происходит так называемая реакция Майярда, когда образуется известная всем вкусная, но очень вредная коричневая корочка, и канцерогенные вещества акриламида. Лучше меньше жарить, и есть употреблять в пищу масла в салатах.

Обязательно нужно включить в рацион рыбу. Она является хорошим источником омега-3 жирных кислот и профилактирует воспаления. Всего 200-300 грамм в неделю рыбы или моллюсков обеспечивают нас необходимым количеством полезных жиров. Исследования показывают, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний или лучшего умственного развития детей полезна именно рыба, а не рыбий жир в виде биологически активных добавок.

Ну, и конечно же, важно быть физически активным, поскольку ничто так не нормализует холестерин и не сжигает лишние калории, как физические аэробные нагрузки. Исследования показали, что преодоление на пробежке еженедельно по 16 километров в течение хотя бы 10 месяцев нормализует вес и баланс холестерина.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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