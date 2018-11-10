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Супрун рекомендует отказаться от алкоголя

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала о вреде алкоголя. Она разместила социальный видеоролик на своей страничке в Facebook, где показано пагубное влияние "зеленого змия".

"Если бы алкоголь и его действие можно было визуализировать - это скорее всего были бы образы жутких чудовищ. Многие родители считают, что дети не замечают или не осознают, что происходит. Впрочем, в этом социальном ролике можно увидеть, что такое поведение не проходит без последствий", - написала она.

Употребление алкоголя родителями очень влияет на психику детей.

"В одном из исследований было обнаружено, что злоупотребление алкоголем родителей на глазах у детей может стать причиной семейных ссор, вызвать у них тревогу, беспокойство и нарушения сна. Часто дети, которые наблюдают своих родителей навеселе, теряют к ним уважение и доверие, время испытывают сильный страх. Даже умеренное употребление алкоголя родителей может оказать серьезное влияние на эмоциональное состояние детей. Достаточно часто первое знакомство детей с алкогольными напитками происходит в кругу семьи во время празднований. Ученые также обнаружили следующую связь - чем больше родители употребляли алкоголя, то более целесообразным они считали дать попробовать алкоголь и своим детям", - сообщила Супрун.

Уляна рекомендует родителям не употреблять алкоголь при детях.

"Старайтесь избегать употребления алкоголя вообще. Ведь его безопасной дозы не существует. Если же не можете отказаться от алкоголя - не употребляйте его хотя бы в присутствии ваших детей. Помните, дети часто берут пример со своих родителей и в этом случае это не будет исключением", - подытожила она.

Вживання алкоголю Якби алкоголь та його дію можна було візуалізувати — це скоріш за все були б образи моторошних чудовиськ. Багато батьків вважають, що діти не помічають або ж не усвідомлюють, що відбувається. Втім в цьому соціальному ролику можна побачити, що така поведінка батьків не минає без наслідків. В одному з досліджень було виявлено, що зловживання алкоголем батьків на очах у дітей може стати причиною сімейних сварок, викликати у них тривогу, занепокоєння та порушення сну. Часто діти, котрі спостерігають своїх батьків напідпитку, втрачають до них повагу та довіру, часом відчувають сильний страх (https://goo.gl/TKeqfm). Навіть помірне вживання алкоголю батьків може мати серйозний вплив на емоційний стан дітей. Досить часто перше знайомство дітей з алкогольними напоями відбувається в колі сім‘ї під час святкувань. Науковці також виявили наступний зв‘язок — що більше батьки вживали алкоголю, то більш доцільним вони вважали дати спробувати алкоголь і своїм дітям (https://goo.gl/EJU14Q). Намагайтесь уникати вживання алкоголю взагалі. Адже його безпечної дози не існує (https://goo.gl/mwgcx5). Якщо ж не можете відмовитись від алкоголю — не вживайте його хоча б в присутності ваших дітей. Пам’ятайте, діти часто беруть приклад зі своїх батьків і в цьому випадку це не буде виключенням. Джерело відео — https://goo.gl/cyH2Q1 Опубліковано Уляна Супрун П'ятниця, 9 листопад 2018 р.

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