Диетолог предложила эктра-новый подход в борьбе с отечностью и лишним весом

Для тех, кого беспокоит не только лишний вес, но и отечность, диетолог Наталья Самойленко рекомендует попробовать так называемые лимфодренажные разгрузочные дни. Это особая диета, основанная на простом подходе к питанию, смысл которой в том, чтобы чередовать один вид углевода с одним видом белка.

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К примеру, в качестве углевода можно взять один вид фруктов или ягод в небольшом количестве (до 200-250 г за один прием), а в качестве белка — молочный продукт (кефир, йогурт без наполнителя) или яйцо.

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Наталья считает, что начинать день стоит с углевода и уже через два часа следует съедать белок, затем снова углевод и так по цепочке — белок-углевод-белок. Таким образом, в день получается 6 приемов пищи через каждые два часа, при этом благодаря таким частым и небольшим порциям не чувствуется голод и запускается процесс похудения.⠀

Иллюстративное фото: (unsplash.com)

Стоит отметить, что есть обязательное правило - за 30 минут до еды обязательно выпивайте стакан чистой воды.

Кроме того, она привела пример приблизительного меню на день:

8:00 - грейпфрут или киви

10:00 - яйцо

12:00 - грейпфрут или киви

14:00 - яйцо

16:00 - грейпфрут или киви

18:00 - яйцо



⠀ Иллюстративное фото: (unsplash.com)

"Раз в неделю такая техника легко переносится организмом и дает хороший результат", - утверждает диетолог, но тут же предупреждает, что данная диета не рекомендуется людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о главных мифах и заблуждениях касательно молочных продуктов.