Топ-10 здоровых привычек для красоты и стройности, которые по силам каждому

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась списком полезных навыков на каждый день

Здоровые привычки для молодости, здоровья, стройности и цветущего внешнего вида – это целый комплекс навыков, которые по плечу каждому. Необходимо лишь желание и целеустремленность, тогда отпадет необходимость мучить себя диетами и искать экпресс-способы привести тело в порядок, а правильное питание и здоровой образ жизни станут привычным делом. Конечно, для того, чтобы запустить перемены к лучшему стоит освоить азы ЗОЖ, которые помогут сформировать правильные привычки. Нутрициолог Наталья Кошкина поделилась в Instagram списком навыков для красоты и хорошего самочувствия на круглый год.

Новогодняя суета позади. Самое время набросать план, если вы этого еще не сделали. План действий – привычек, которыми которые помогут вам достичь ваших целей: снизить вес, улучшить общее самочувствие, хорошо выглядеть.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Топ-10 целевых привычек на год:

1. Питьевой режим.

2. Сбалансированное употребление групп продуктов.

3. Достаточный сон (не менее 7 часов ночью).

4. Есть медленно.

5. Есть без отвлекающих факторов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6. Начинать есть при ощущении легкого голода.

7. Прекращать трапезу при ощущении 80%-ной сытости.

8. Регулярная физическая активность.

9. Планирование еды.

10. Осознанные отступления от правил с чувством меры.

Если эти вещи станут частью вашей жизни, вы гарантированно получите результат – в виде стройности, привлекательности и хорошего самочувствия. Помните, что цветущий вид и здоровые отношения с пищей – это комплекс навыков, которые может развить каждый желающий.

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