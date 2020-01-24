Топ-10 здоровых привычек для красоты и стройности, которые по силам каждому

Эксперт поделилась списком полезных навыков на каждый день
Здоровые привычки для молодости, здоровья, стройности и цветущего внешнего вида – это целый комплекс навыков, которые по плечу каждому. Необходимо лишь желание и целеустремленность, тогда отпадет необходимость мучить себя диетами и искать экпресс-способы привести тело в порядок, а правильное питание и здоровой образ жизни станут привычным делом. Конечно, для того, чтобы запустить перемены к лучшему стоит освоить азы ЗОЖ, которые помогут сформировать правильные привычки. Нутрициолог Наталья Кошкина поделилась в Instagram списком навыков для красоты и хорошего самочувствия на круглый год.
Новогодняя суета позади. Самое время набросать план, если вы этого еще не сделали. План действий – привычек, которыми которые помогут вам достичь ваших целей: снизить вес, улучшить общее самочувствие, хорошо выглядеть.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Топ-10 целевых привычек на год:
1. Питьевой режим.
2. Сбалансированное употребление групп продуктов.
3. Достаточный сон (не менее 7 часов ночью).
4. Есть медленно.
5. Есть без отвлекающих факторов.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
6. Начинать есть при ощущении легкого голода.
7. Прекращать трапезу при ощущении 80%-ной сытости.
8. Регулярная физическая активность.
9. Планирование еды.
10. Осознанные отступления от правил с чувством меры.
Если эти вещи станут частью вашей жизни, вы гарантированно получите результат – в виде стройности, привлекательности и хорошего самочувствия. Помните, что цветущий вид и здоровые отношения с пищей – это комплекс навыков, которые может развить каждый желающий.
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