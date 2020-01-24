ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Топ-10 здоровых привычек для красоты и стройности, которые по силам каждому

Lite » Еда 24.01.2020 - 08:37
Топ-10 здоровых привычек для красоты и стройности, которые по силам каждому
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась списком полезных навыков на каждый день

Здоровые привычки для молодости, здоровья, стройности и цветущего внешнего вида – это целый комплекс навыков, которые по плечу каждому. Необходимо лишь желание и целеустремленность, тогда отпадет необходимость мучить себя диетами и искать экпресс-способы привести тело в порядок, а правильное питание и здоровой образ жизни станут привычным делом. Конечно, для того, чтобы запустить перемены к лучшему стоит освоить азы ЗОЖ, которые помогут сформировать правильные привычки. Нутрициолог Наталья Кошкина поделилась в Instagram списком навыков для красоты и хорошего самочувствия на круглый год.

Новогодняя суета позади. Самое время набросать план, если вы этого еще не сделали. План действий – привычек, которыми которые помогут вам достичь ваших целей: снизить вес, улучшить общее самочувствие, хорошо выглядеть.

Топ-10 здоровых привычек для красоты и стройности, которые по силам каждому

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Топ-10 целевых привычек на год:

1. Питьевой режим.
2. Сбалансированное употребление групп продуктов.
3. Достаточный сон (не менее 7 часов ночью).
4. Есть медленно.
5. Есть без отвлекающих факторов.

Топ-10 здоровых привычек для красоты и стройности, которые по силам каждому

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

6. Начинать есть при ощущении легкого голода.
7. Прекращать трапезу при ощущении 80%-ной сытости.
8. Регулярная физическая активность.
9. Планирование еды.
10. Осознанные отступления от правил с чувством меры.

Если эти вещи станут частью вашей жизни, вы гарантированно получите результат – в виде стройности, привлекательности и хорошего самочувствия. Помните, что цветущий вид и здоровые отношения с пищей – это комплекс навыков, которые может развить каждый желающий.

Ранее диетолог Альбина Комиссарова рассказала о главных мифах и заблуждениях касательно молочных продуктов.

Топ-5 "золотых" правил питания для женщин зрелого возраста: список эксперта Топ-5 правил, которые помогут быстро прийти в форму: полезная шпаргалка от эксперта
Новости Украины правильное питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь