Вызывает акне и отеки: диетолог пояснила мифы о влиянии молочки на кожу и фигуру

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт развенчала заблуждения о негативном влиянии молочных продуктов на внешность

В последнее время на просторах сети все чаще стали говорить о негативном влиянии молочных продуктов на организм взрослого человека с призывом отказаться от молочки и исключить ее из рациона. Но так ли страшно молоко и его производные, как об этом заявляют? Имеют ли основание главные мифы о молочке или они совершенно беспочвенные? Об этом в Instagram рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

Так, эксперт подняла темы влияния молока на внешний вид и фигуру и пояснила, стоит ли обходить стороной такие продукты.

Вызывает ли молоко акне?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Действительно, есть исследования, подтверждающие связь между употреблением молочных продуктов и возникновением акне, но это не значит, что у всех, кто пьет молоко, будут прыщи. Это значит, что если у вас есть акне, то вам необходимо вести дневник питания и отмечать реакцию. Если в течение минимум 2 недель подтверждается связь, то сначала пробуем снизить количество молока, а затем, полностью исключить, если потребуется. Но помните, что ваши акне могут быть и не связаны с молочкой.

Отеки - это от молока?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Этот миф вообще не понятно с чем связан, и эксперт считает его безосновательным. Если судить в целом, то здоровый человек склонен только к физиологическим отекам (беременность, перелеты и т.д). Но если есть какие-то проблемы, то отекать человек будет от любой жидкости, в том числе и от молока. Поэтому, если вас беспокоит задержка жидкости - обратитесь к врачу, а не соотносите все это с молоком.

Еще часто на отеки от молока грешат спортсмены, видите ли "заливает", но это естественно, сначала на "сушке" безуглеводной, затем, выпиваем стакан молока/едим творог, получаем жидкость+углеводы (лактоза), вот тебе и отеки. Не сидите на ограничительных диетах и не будет проблем.

Часто вижу у блогеров, "убрала молочку, целлюлит пропал, кожа стала лучше и вес снизился".

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Конечно, если вы ели регулярно сметану, сырники, глазированные сырки, пили латте и заедали тирамису, то отказ от молочных продуктов чудесно скажется на фигуре. Но если ваше потребление молочных продуктов заключалось на чашке кофе с молоком и 100 грамм творога раз в день, ничего чудесного вы не увидите, уж поверьте.

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