Дієтолог запропонувала эктра-новий підхід у боротьбі з набряками і зайвою вагою

Для тих, кого турбує не тільки зайва вага, але і набряклість, дієтолог Наталія Самойленко радить спробувати так звані лімфодренажні розвантажувальні дні. Це особлива дієта, заснована на простому підході до харчування, сенс якої в тому, щоб чергувати один вид вуглеводу з одним видом білка.

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Наприклад, в якості вуглеводу можна взяти один вид фруктів або ягід в невеликій кількості (до 200-250 г за один прийом), а в якості білка — молочний продукт (кефір, йогурт без наповнювача) або яйце.

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Наталя вважає, що починати день варто з вуглеводу і вже через дві години слід з'їдати білок, потім знову вуглевод і так по ланцюжку — білок-вуглевод-білок. Таким чином, в день виходить 6 прийомів їжі через кожні дві години, при цьому завдяки таким частим і невеликим порціями не відчувається голод і запускається процес схуднення.⠀

Ілюстративне фото: (unsplash.com)

Варто відзначити, що є обов'язкове правило - за 30 хвилин до їжі обов'язково випивайте склянку чистої води.

Крім того, вона навела приклад приблизного меню на день:

8:00 - грейпфрут або ківі

10:00 - яйце

12:00 - грейпфрут або ківі

14:00 - яйце

16:00 - грейпфрут або ківі

18:00 - яйце



⠀ Ілюстративне фото: (unsplash.com)

"Раз в тиждень така техніка легко переноситься організмом і дає хороший результат", - стверджує дієтолог, але тут же попереджає, що дана дієта не рекомендується людям з цукровим діабетом та інсулінорезистентністю.

Раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла про головні міфи і помилки стосовно молочних продуктів.