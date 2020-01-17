ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Топ-5 правил, которые помогут быстро прийти в форму: полезная шпаргалка от эксперта

Lite » Еда 17.01.2020 - 15:56
Топ-5 правил, которые помогут быстро прийти в форму: полезная шпаргалка от эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что поможет быстро превести организм в порядок после праздников

Праздники остались позади, и теперь основная задача – вернуться в форму после застолий и систематических перееданий. Так как же наиболее эффективно, быстро и с пользой для здоровья привести себя в порядок? Пять правил от нутрициолога Елены Кален, которые она опубликовала на странице в Instagram, помогут улучшить свое состояние в кратчайшие сроки.

Периоды переедания являются стрессом для организма и негативно сказываются на его работе в дальнейшем. Вот 5 правил в помощь тем, кто хочет быстро восстановиться.

Питание

Принимать пищу важно по голоду и до утоления. Это поможет нормализовать работу ЖКТ, сжечь жировые отложения, нормализовать обменные процессы.

Топ-5 правил, которые помогут быстро прийти в форму: полезная шпаргалка от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Выбирайте пищу более легкую, с низким количеством сахара, нежирную. Временно ограничьте потребление алкоголя, фастфуда, сладких напитков.

Отдайте предпочтение продуктам, богатым витаминами, минералами, клетчаткой, незаменимыми полезными веществами. Например, крупы, овощи, фрукты, молочные продукт, птица, рыба, морепродукты, растительные масла холодного отжима.

Питьевой режим

Топ-5 правил, которые помогут быстро прийти в форму: полезная шпаргалка от эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Поскольку после праздников в организме накопились шлаки и токсины важно вывести их из организма, в этом нам помогает вода. Также после употребления алкоголя организм обезвоживается и очень важно нормализовать водный баланс. Это поможет улучшить состояние кожи, нормализовать обменные процессы, процессы выведения из организма.

Физическая активность

Топ-5 правил, которые помогут быстро прийти в форму: полезная шпаргалка от эксперта
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Начните заниматься любой физической активностью. Это может быть прогулка, зарядка, плавание, велосипед или фитнес. Физическая активность помогает быстрее прийти в себя после праздников, поднимает общий тонус организма, добавляет энергии

Очищение организма и нормализация работы кишечника

Потребление алкоголя приводит к интоксикации организма. Для того, чтобы помочь организму очиститься начните принимать сорбенты, отвары трав для поддержания печени, почек, выделительных систем.

Топ-5 правил, которые помогут быстро прийти в форму: полезная шпаргалка от эксперта
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кроме этого, важно поддержать кишечник, чтобы все токсины и шлаки вовремя покидали организм. Для этого добавьте в рацион клетчатку, начните принимать бактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника.

Психологическая работа

Для того, чтобы предотвратить подобное в будущем, важно разобраться с глубинными причинами переедания, и подкорректировать или изменить свое поведение, привычки, начать мыслить как стройный человек, и в следующий праздник выйти из него без последствий для организма.

Ранее диетолог Надежда Пахирко рассказала, как обуздать постоянное чувство голода.

Что выбрать на фуд-кортах и в фаст-фуде худеющим: диетолог поделилась советами Чем заменить вредную еду: диетолог предложила полезные аналоги
Новости Украины правильное питаниедиетолог
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь