Польза или вред? Диетолог раскрыла всю правду о подсластителях

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, чем лучше заменить сахар

Употребляя сахарозаменители вместа сахара, многие искренее считают, что выбрали достойную альтрнативу любимым сладостям, которая поможет не только утолить желание съесть что-то вкусное, но при этом не набрать лишний вес. Диетолог Алла Манайкина утверждает, что это распространенное заблуждение. На своей странице в Instagram она пояснила, почему подсластители опасны для здоровья и фигуры, а также рссказала, чем лучше заменить сахар.

Нам отовсюду говорят, что сахар - это зло, и мы всячески пытаемся его заменить подсластителями, но насколько это лучше? Чем опасны непищевые искусственные подсластители?

Во-первых, меняют кишечный микробиом, убивая хорошие бактерии и вызывая избыточный рост плохих.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Во-вторых, молекулярная структура некалорийного подсластителя подключается к сахарному порту на вкусовых рецепторах (вкусовые рецепторы, распознающие сладость, занимают две трети площади языка) и посылает в мозг такой же сигал удовольствия, как и настоящий сахар. Потом, когда калории из "сахара" не появляются в крови и не обнаруживаются глюкозными рецепторами в мозге, мозг чувствует, что его обманули. Он очень злится на то, что сахар на самом деле в кровь не поступил, и заставляет вас искать новые сладости.



Целая лавина исследований подтверждают, что вместо того, чтобы помогать сбрасывать вес, искусственные подсластили на самом деле заставляют вас его набирать.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вы конечно не раз обращали внимание на напитки с надписью light и diet - так вот в них просто добавляются различные сахарозаменители. Лучше уже брать продукты и напитки с сахаром в таком случае.



Лучше выбирайте пищевые натуральные подсластители, например, мед, фрукты, ягоды и растительные сиропы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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